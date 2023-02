DJ Enel verkauft zwei Kraftwerke in Argentinien für 102 Mio Dollar

Von Mauro Orru

BARCELONA (Dow Jones)--Enel trennt sich in Argentinien von Beteiligungen an zwei Kraftwerken. Der in Buenos Aires ansässige Versorger Central Puerto übernimmt die Anteile - knapp 76 Prozent am Wärmekraftwerk Costanera und 41,2 Prozent am Gaskraftwerk Central Dock Sud - für insgesamt 102 Millionen Dollar, wie der italienische Versorger mitteilte. Die Costanera-Transaktion sei bereits abgeschlossen, die andere soll bis Ende März über die Bühne gehen.

Im November hatte Enel zum Abbau seiner Verschuldung den Verkauf von Vermögenswerten im Wert von rund 21 Milliarden Euro angekündigt.

