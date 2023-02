Unterföhring (ots) -Das gab es noch nie in der Geschichte von WSMDS: Joko Winterscheidt verliert bereits nach der Auftaktfolge der neuen Staffel seinen Job als Quizmaster - und zwar erstmals an eine Wildcard-Kandidatin. Helena (26, aus Berlin) wird am kommenden Sonntag das ProSieben Prime-Time-Quiz moderieren und nach ihren Wünschen gestalten.Insgesamt sehen 4,48 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) den Staffelauftakt von "Wer stiehlt mir die Show?" am Sonntagabend auf ProSieben. Bei den jungen Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahren überzeugt Jokos einzigartiges Quiz mit überragenden 17,0 Prozent Marktanteil.Am Sonntag (20:15 Uhr, ProSieben) wechselt Joko Winterscheidt damit ins Rateteam zu Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz. Sie versuchen, Wildcard-Kandidatin Helena die Show wieder zu stehlen."Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 20.02.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5444955