FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RYMAN HEALTHCARE GRP LTD RH7 NZRYME0001S4
AB/FROM ONWARDS 20.02.2023 08:14 CET
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RYMAN HEALTHCARE GRP LTD RH7 NZRYME0001S4
AB/FROM ONWARDS 20.02.2023 08:14 CET