Kamelle fürs Depot: Der neue Hot Stock für die KW 08: In die Fußstapfen der zuletzt besten Performer?

Dieser Titel hat in unseren Augen alles, was es braucht, um in die Fußstapfen der zuletzt besten Performer zu treten:

Die Lithiumbranche hat jüngst binnen kurzer Zeit zahlreiche Kursvervielfacher hingelegt, insbesondere die Explorer, so gibt es hier gar Aktien, die allein im letzten Jahr mehrere tausend Prozent Rendite ins Depot mutiger Anleger*innen gebracht haben. Warum exakt dieser Titel womöglich eine ähnliche Performance vor sich hat und warum wir glauben, dass man jetzt noch frühzeitig einsteigen sollte und vielleicht schon in dieser Woche einiges passieren könnte: Unser Hot Stock für die KW 08…

Wir haben eine wirklich extrem spannende Entdeckung gemacht, die wir unseren Leser*innen nicht vorenthalten möchten. Und da die Aktie offenbar bereits am Freitag in den Rallyemodus übergegangen ist, möchten wir eine unserer Meinung nach derzeit einzigartige und potenziell sehr gewinnträchtige Chance jetzt aufzeigen, bevor der Kurs - wie schon bei so vielen Titeln in dieser Branche - davongelaufen ist. Ein Einstieg gleich zu Wochenbeginn könnte sich jedenfalls als geschickt erweisen…

Während bei verschiedenen Titeln dieser Branche mehrere hundert Prozent, teils sogar wirklich zig tausend Prozent Rendite zu erzielen waren, und während diese Branche wohl in den nächsten Jahren weiter massiv wachsen wird, gilt es in unseren Augen jetzt, jene Aktien zu finden, die eine derartige Reise potenziell noch vor sich haben. Ein noch absolut unentdeckter Titel im stark wachsenden Bereich der Batteriemetalle (die in 2022 mitunter größten Gewinner an den Börsen der Rohstoffaktien sind Lithiumaktien), der in unseren Augen wirklich massives Upside-Potenzial mitbringt, - wir sprechen hier in der Tat von einem potenziellen Kursvervielfacher -, ist die Aktie von Origen Resources* (WKN: A3CRA4). Diese Aktie läuft gerade erst los, und wir haben hier jetzt eine extrem interessante Entdeckung gemacht!

Origen Resources*

WKN: A3CRA4

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Wir glauben, dass ein jetziger Einstieg sehr lohnen dürfte, und zwar exakt jetzt, bevor der Wert womöglich noch in diesem Jahr eine ähnliche Entwicklung wie die Aktien der Lithiumexplorer Patriot Battery Metals (von 0,195 $ auf 13,46 C$ seit 2021 an der Heimatbörse; Bewertung bei 1,2 Mrd. C$) oder LI-FT Power (von 2,31 im Sommer 2022 auf ein Hoch von 16,51 C$; Bewertung bei 364 Mio. C$)) einläuten könnte. Sie investieren bei diesem Titel aktuell bei einer vergleichsweise absoluten "Minibewertung":

Mit einer Bewertung von derzeit nicht einmal 8 Mio. Euro könnte die Aktie von Origen Resources* (WKN: A3CRA4) eine ähnlich krasse Performance wie einige der jüngsten High-Performer der Branche hinlegen, hierunter Patriot Battery Metals oder LI-FT Power

Die Neuentdeckung im Zusammenhang mit einem der jüngsten Top-Performer der Branche

Erst in diesen Tagen gab man bei Origen Resources* (WKN: A3CRA4) bekannt, dass Dr. Thomas Hawkins PhD, P.Geo in geschäftsführender Funktion ins Team geholt wurde, exakt jener Geologe, der für LI-FT Power den sog. 43-101-Bericht für das Yellowknife Lithium-Projekt erstellt hat. - Wird Origen Resources der nächste "High-Performer" unter den Lithiumaktien? Das Potential erscheint aus mehreren Gründen klar gegeben und in Hinblick der jüngsten Kursentwicklung und der vermehrten Handelsaktivitäten am Freitag würden wir einen unmittelbaren Einstieg gleich zu Wochenbeginn in Erwägung ziehen: eine erste Wagnisposition für jetzt mutige Anleger*innen mit entsprechendem Gewinn- und erhöhtem Risikohorizont! Es ist jedenfalls damit zu rechnen, dass diese Aktie in der nächsten Woche weiter und sehr deutlich zulegen könnte, wenngleich das Risiko bei jungen Explorern selbstredend immer sehr hoch ist (so aber eben auch das Gewinnpotenzial).

Die Aktie von Origen Resources* (WKN: A3CRA4) dürfte in diesem Jahr durchaus das Zeug haben, zu einem der größten Gewinner im Rohstoffbereich aufzusteigen. Nicht nur, dass der Titel - wohl auch dank der bisherigen Stille, was den Newsflow angeht - extrem niedrig bewertet erscheint (7,5 Mio. Euro!), das Management wird auch noch von einem wirklich erfahrenen Experten angeführt, der sich schon vor 15 Jahren auf das Lithiumpotenzial in Argentinien konzentriert hat, während die meisten anderen Explorationsmanager vorwiegend nach Gold schürften. Origen-CEO Gary Schellenberg glaubt an einen neuen großen Lithiumfund, den es in den nächsten Wochen und Monaten zu beweisen gilt. Origen Resources gab erst vor Kurzem bekannt, seine Lithiumassets in Argentinien in diesem Jahr aggressiv vorantreiben zu wollen.

Schellenberg und sein Team, das er bei Coast Mountain Geological zusammengestellt hat, sind sogar schon seit über 25 Jahren in Argentinien tätig und kennen sich daher bestens aus. Exakt dieses Team spielte bei der Identifizierung und Leitung der Erschließungsphase einer der größten Lithiumlagerstätten der Welt eine wichtige Rolle, und zwar bis zur Übergabe an einen der weltweit größten Hersteller von Batteriematerialien. Die Lagerstätte, die sich in der Provinz Salta im Herzen des sog. Lithiumdreiecks befindet und eine Ressource von mehr als vier Millionen Tonnen Lithiumkarbonat beherbergt, wird voraussichtlich schon in naher Zukunft in Produktion gehen.

Nach Erschließung einer der größten Lithiumlagerstätten der Welt: Mit Origen Resources neu firmiert

Schellenberg und sein Team sind inzwischen weitergezogen und haben sich neu aufgestellt, um den nächsten großen Coup zu landen: Mit Origen Resources* (WKN: A3CRA4) wetten Anleger*innen (nicht nur) auf die Entdeckung des nächsten großen Lithiumprojekts in Argentinien: Das Los-Sapitos-Projekt gehört zu 100 % Origen Resources und umfasst eine Gesamtfläche von 483 Quadratkilometern. Jetzt schon erste und vielversprechende Resultate haben dazu geführt, dass sich das Origen-Team weitere 280 Quadratkilometer Land an der angrenzenden Provinz La Rioja gesichert hat. Gelingt ein großer Fund, ist der Hebel in der Aktie enorm. Die Erfolgsrichtung wird wohl definitiv dieses Jahr festgelegt werden.

Doch tatsächlich ist die Story noch nicht vollständig, denn Schellenberg hat bei der Gründung von Origen Resources an Diversifikation gedacht und wettet nicht nur auf seine Spürnase in Argentinien. Auch in Neufundland konnte sich Origen Resources ein signifikantes Explorationsportfolio sichern. Das zu 100% in Origen Besitz befindliche Projektportfolio in Neufundland, dem das Management ebenso großes Potenzial beimisst, soll mit Nord Battery Resources Corp. (Nord") in einer Partnerschaft entwickelt werden, einem neuen Lithiumexplorer, der künftig die Explorationsverantwortung für die Neufundland-Projekte übernehmen soll: Nord Battery Resources wird voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres an die Börse gehen, und Origen einer der größten Aktionäre des Unternehmens sein. Das Lithium-Projektportfolio in Neufundland ist das größte Landpaket, das in der Provinz zusammengestellt wurde und auf lithiumreiche Pegmatite abzielt. Wird auch Nord Battery fündig, dann könnten allein hieraus auch viele Millionen an Origen fließen.

Wie eingangs erwähnt schlummert all dieses Potenzial in einem Unternehmen, das derzeit mit gerade einmal 7,5 Mio. Euro bewertet ist (Sie haben die Bewertungen anderer heute prominenter Lithiumexplorer eingangs gesehen, teils mehrere hundert Millionen bis hin zur Milliardenbewertung). Die Aktie von Origen Resources ist jüngst schon ein bisschen gestiegen und erklimmt sich langsam den Weg nach oben, und dennoch darf man wohl auf dem aktuellen Niveau noch von einem Investment auf absolutem Ground-Floor-Level sprechen. Nur selten bietet sich dem Privatanleger*in die Möglichkeit, bei so einem niedrigen Bewertungsniveau und mit unseres Erachtens einhergehenden derart rosigen Aussichten einzusteigen. Diese einzigartigen und häufig auch sehr gewinnträchtigen Möglichkeiten bleiben meist nur den akkreditierten Investoren vorbehalten. Daher unser Tipp: Machen Sie was draus!

Informieren Sie sich selbst über Origen Resources:



Webseite: https://origenresources.com/

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Origen Resources.

