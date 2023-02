DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Chinas Notenbank hält LPR-Referenzzins für Bankkredite konstant

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent. Der unveränderte LPR wurde vom Markt weithin erwartet, nachdem die PBoC Anfang des Monats den wichtigsten Leitzins - den Zinssatz der mittelfristigen Kreditfazilität, der für die Preisgestaltung der LPR verwendet wird - konstant gelassen hatte.

Bericht: IAEA-Inspekteure entdecken auf 84 Prozent angereichertes Uran im Iran

Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben im Iran einem Medienbericht zufolge Uran mit einen Reinheitsgrad gefunden, der nur knapp unter dem zum Bau einer Atombombe nötigen Wert liegt. Das Uran sei auf 84 Prozent angereichert worden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf zwei Quellen aus Diplomatenkreisen. Zum Bau von Atombomben ist auf rund 90 Prozent angereichertes Uran notwendig.

Seoul: Nordkorea feuert zwei Raketen ab

Nordkorea hat am Montag den zweiten Raketenstart innerhalb von 48 Stunden ausgeführt. Südkoreanischen Angaben zufolge feuerte Pjöngjang zwei Raketen ab. Erst am Samstag hatte Pjöngjang eine Interkontinentalrakete abgefeuert, was die Bundesregierung und UN-Generalsekretär António Guterres verurteilten.

Schweden Jan Verbraucherpreise +11,7% gg Vorjahr

Schweden Jan Verbraucherpreise -1,1% gg Vormonat

February 20, 2023

