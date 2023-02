Die Analysten von Hauck Aufhäuser stufen DO & CO nach Zahlen-Bekanntgabe weiter mit Buy ein und erhöhen das Kursziel sehr deutlich, nämlich von 137,0 auf 191,0 Euro (Anm.: Schlusskurs Freitag 102,8 Euro). Für die Analysten bleibt DO & CO der globale Go-to-Partner im Premium-Catering mit bemerkenswerten Fortschritten in der Golfregion sowie auch in den USA, speziell mit der Eröffnung der neuen Küche in Miami, die für April 2023 avisiert ist. Wachstum soll auch die Ausschreibungspipeline bringen, diese wird von den Analysten mit einem soliden dreistelligen Millionenbetrag eingeschätzt. Auch potenzielle selektive M&A-Möglichkeiten, ev. Teile der Lufthansa-Tochter LSG, könnten zusätzliches Wachstum bringen, so die Analysten, ...

