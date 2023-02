Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Rosenmontag ein freundlicher Handelstag ab. Der deutsche Leitindex DAX +0,11% dürfte dabei mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 15.536 Punkte in den Handel starten. Folgende Themen könnten zum Wochenbeginn die Kursentwicklungen am heimischen Aktienmarkt beeinflussen: 1. Vorgaben aus den USA Die New Yorker Börsen haben sich am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen ...

