Mercedes-Benz-Calls mit 64%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) befindet sich bereits seit Monaten in einer starken Aufwärtsbewegung. Notierte die Aktie noch im Oktober 2022 bei 52 Euro, so wird sie derzeit bei 75,40 Euro um 45 Prozent teurer gehandelt. In der Vorwoche sorgten die über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm trotz des verhaltenen Ausblicks für einen zusätzlichen Kursschub.

Erfüllen sich die positiven Erwartungen der Experten, die die als stark unterbewertet eingestufte Mercedes-Benz-Aktie nach den Zahlen mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (JP Morgan Chase) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Rally noch weiter fortsetzen. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in Kürze zumindest wieder ihr 52-Wochenhoch bei 77,65 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Strike bei 76 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis 76 Euro, Bewertungstag 21.4.23, BV 0,1, ISIN: DE000SQ8DUD8, wurde beim Mercedes Benz-Aktienkurs von 75,40 Euro mit 0,29 - 0,30 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in den nächsten zwei Wochen der Anstieg auf 77,65 Euro, dann wird sich der handelbare Preis auf den inneren Wert des Calls auf etwa 0,39 Euro (+30 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 72,959 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 72,959 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW96BQ5, wurde beim Mercedes Benz-Kurs von 75,40 Euro mit 0,27 - 0,28 Euro taxiert.

Wenn die Mercedes Benz-Aktie in nächster Zeit auf 77,65 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,46 Euro (+64 Prozent) erhöhen - sofern die Mercedes-Benz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 70,50 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 70,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HC49ZJ1, wurde beim Mercedes-Benz-Kurs von 75,40 Euro mit 0,51 - 0,52 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Mercedes-Benz-Aktie auf 77,65 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,71 Euro (+37 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes Benz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Mercedes Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de