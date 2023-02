Andritz erhielt von Lee & Man Paper Manufacturing den Auftrag zur Lieferung einer PrimePress X-Schuhpresse für das Werk in Banting, Malaysia. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2023 vorgesehen. Die neue Schuhpresse wird in die Wellenstoffpapiermaschine PM23 eingebaut, die über eine Konstruktionsgeschwindigkeit von 900 m/min verfügt und hochqualitativen Testliner im Grammaturbereich von 110 bis 200 g/m² produziert. Mit dem gerillten Andritz Impulse-Schuhpressenbelt ausgestattet, wird sie die herkömmliche erste Presse ersetzen, um die Energieeffizienz und die Entwässerungsleistung zu steigern. Chen Liming, Projektleiter Lee & Man Paper Manufacturing, erklärt: "Die Leistung der drei PrimePress X-Schuhpressen in unserem Werk in Banting ist ...

