Berlin (ots) -Sein Geld sicher anzulegen, erscheint oft abschreckend, doch in Zeiten niedriger Zinsen und hoher Inflation wird immer deutlicher, warum wir unser Kapital anlegen müssen, anstatt es bei der Bank zu lassen. Dies haben immer mehr Anleger erkannt und sind dazu übergegangen, ihr Geld zu investieren. Erstaunlich ist, dass sich auf dem Markt der Finanzprodukte in den letzten 20 Jahren kaum etwas verändert hat. Anleger stehen weitestgehend vor den selben Optionen wie früher: Kaufe ich eine Daimler Aktie oder doch lieber Tesla? Was ist eigentlich mit BionTech? Vielleicht sollte ich in einen ETF investieren, welcher mein Geld breit am Kapitalmarkt anlegt, damit das Risiko nicht allzu groß ist. Wirklich neu ist daran allenfalls, dass dies mittlerweile bequem per App möglich ist.Große Chancen dank neuer IdeenLinden Concept (https://lindenconcept.de/) aus Berlin verfolgt einen ganz anderen und ausgesprochen innovativen Ansatz. Das Unternehmen hat sich auf drei Investitionssegmente spezialisiert: Immobilien, Bauvorhaben und wachstumsstarke Unternehmen (auch "Start-ups" genannt). Schön, denken Sie sich. Eine weitere Firma, welche Kapitalanteile und Vermögenswerte hält. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, wie ausgesprochen clever die Vorgehensweise von Linden Concept ist.1. Weniger Konkurrenz als auf dem KapitalmarktDer Finanzmarkt bietet zwar Renditechancen, ist aber mit Millionen von Marktteilnehmern extrem wettbewerbsintensiv, sodass es schwierig ist, rentable Möglichkeiten zu erkennen. Fragt man einen Universitätsprofessor, wird dieser Ihnen sagen, dass sich Arbitragemöglichkeiten überhaupt nicht erkennen lassen, da aufgrund des hohen Wettbewerbs jede Aktie genau den Preis widerspiegelt, welchen sie in diesem Moment wert ist. Daher soll grundsätzlich niemand in der Lage sein, den Markt langfristig zu schlagen, es sei denn, er hat eine gehörige Portion Glück oder nutzt nicht-öffentliche (Insider-)Informationen.Dieses Problem stellt sich bei den Investitionsbereichen, auf welche Linden Concept (https://lindenconcept.de/) spezialisiert ist, nicht. Im Gegensatz zu Aktiengesellschaften muss ein Start-up nicht jede relevante Informationen mit der gesamten Welt teilen. Häufig weiß sogar nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen überhaupt, dass dieses Unternehmen existiert. Ähnlich sieht es mit Bauvorhaben oder Immobilien aus. Der Preis setzt sich nicht aus dem Übereinkommen von Millionen von Marktteilnehmern zusammen, sondern das Angebot richtet sich an einen viel kleineren Kreis an Menschen. Dadurch rücken das eigene Können und Verhandlungsgeschick anstelle des Glücks in den Vordergrund.2. Expertise durch SpezialisierungDer zweite herausragende Vorteil des Konzepts besteht darin, dass sich Linden Concept bewusst auf drei Investitionssegmente beschränkt hat. Dadurch kann das Team ihre gesamte Arbeit auf Immobilien, Bauvorhaben und Start-Ups ausrichten. Durch die Begrenzung des Unternehmensgegenstands, hat die Firma ausgesprochene Expertise auf ihren Gebieten. Mit ihrem Wissen und ihren Ressourcen hat die Linden Concept GmbH einen großen Vorsprung in den Branchen, in denen sie tätig ist. Dies ist für Investoren von Vorteil, da es das Erfolgspotenzial maximiert und gleichzeitig eine hohe Sicherheit bietet.Die Linden Concept GmbH setzt auf modernste Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Investitionsmöglichkeiten mit großem Potenzial zu erkennen. Diese Methoden helfen Linden Concept, die internationalen Märkte zu beobachten und festzustellen, wo sich vielversprechende Perspektiven ergeben. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Investoren hat Linden Concept nicht nur Zugang zu viel mehr Daten, sondern kann diese auch viel besser verarbeiten und analysieren. Zum Erkennen von Investitionsmöglichkeiten für Linden Concept sind etwa politische Entscheidungen von großer Relevanz: Ändert ein Land bestimmte Gesetze, welches für das Vorhaben eines bestimmten Start-ups wichtig ist, kann Linden Concept diese Informationen verarbeiten und die Attraktivität des Investments neu bewerten.3. Zugang zu versperrten InvestitionenWirklich brillant an der Idee ist, dass sie für Fairness und Chancengleichheit bei Investments sorgt. Das wohlbekannte Vitamin B, welches nur allzu häufig dafür sorgt, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, kommt dank der Vorgehensweise von Linden Concept jedem Einzelnen zugute. Denn zuvor waren etwa Immobilienprojekte in New York, Dubai und Tokio nur den Reichen mit entsprechendem Netzwerk zugänglich. Gerade diese Vorhaben, für die es ein Netzwerk und entsprechende finanzielle Ressourcen benötigt, sind häufig diejenigen, welche große Gewinnmöglichkeiten bei geringem Risiko bieten. Durch Linden Concept kann jeder Anleger von diesen Chancen profitieren, da der Anleger nicht mehr alleine, sondern mit vielen Tausend anderen unter dem Dach einer global aktiven Investmentfirma tätig wird.4. Ausgeglichenes Risiko-Ertrags-VerhältnisDie Geschäftsführer der Linden Concept GmbH haben bei der Spezialisierung in besonderem Maße darauf geachtet, ein vorteilhaftes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu schaffen. Die Grundlage des Konzepts sind Immobilien: sie gelten als verlässlich, weil Grund und Boden sowie Immobilien nur in begrenztem Umfang existieren und daher über längere Zeiträume wertvoll sind. Im Gegensatz dazu werden neue Firmen und Wertpapiere einfach aus dem Nichts erschaffen. Als zweite Säule arbeitet Linden Concept mit Bauträgern und Planungsbüros zusammen, um Bauprojekte auf der ganzen Welt durchzuführen und daraus Profit zu schlagen. Dieser Faktor sollte nicht unterschätzt werden, da sich die Immobilienmärkte von Region zu Region unterscheiden und zahlreiche potenzielle Chancen bieten, die einzelne Investoren aufgrund unzureichender Ressourcen, Kenntnisse, Mittel und hoher Verlustrisiken nicht nutzen können. Um die Rentabilität zu maximieren, investiert Linden Concept als dritte Säule in wachstumsstarke Start-ups. Sie stellen Ressourcen zur Verfügung, um diesen Unternehmen zu helfen, sich auf dem Markt zu etablieren, ihren Anteilswert zu erhöhen und diese schließlich weiterzuverkaufen. Investitionen in solche volatilen Unternehmen sind zwar deutlich risikoreicher als Immobilieninvestitionen, bieten aber ein wesentlich höheres Renditepotenzial, was das Linden-Concept vollständig macht.5. Investieren ist bequem und einfach möglichAuch mit Linden Concept ist investieren mittlerweile bequem und einfach. Nobelpreis verdächtig ist dies nicht, es sollte vielmehr absoluter Standard sein. Die großen Bankhäuser lassen bisweilen keine Möglichkeit ungenutzt, um die neue, komfortable Möglichkeit des Investierens ohne den Gang in die Bank zu lobpreisen. Das Eingangs erwähnte zeigt sich daran beispiellos - Sie können jetzt vom Sofa aus Investor werden, doch wirklich verändert hat sich nichts.Wie funktioniert ein Investment mit Linden ConceptDie Linden Concept GmbH ist weder eine Wertpapierhandelsunternehmensgesellschaft noch eine Internetdienstleistungsplattform im klassischen Sinne. Im Gegensatz zu den meisten Dienstleister besteht der Unternehmensgegenstand der Firma nicht in der Vermittlung von Finanzinstrumenten. Investoren haben die Möglichkeit, Digitale Wertpapiere aus den Investitionsrunden von Linden Concept zu erwerben, wobei ein Wertpapier derzeit mit 500EUR bewertet wird - der Einstieg ist also mit recht überschaubaren Investments möglich ist. Das Digitale Wertpapier stellt eine vollständige Beteiligung am Portfolio der Linden Concept GmbH, so dass sich eine frühzeitige Investition lohnt. Das Investment ist direkt diversifiziert, da grundsätzlich in sämtliche Projekte von Linden Concept investiert wird. Auf der anderen Seite können Sie ihre Beteiligung an jedem Vermögenswert frei einstellen und verschieben. Schön ist, dass diese Alternative auch als Automatismus gewählt werden kann. Mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz optimiert Ihr persönlicher Managing Partner Ihr Portfolio kontinuierlich, um es perfekt auf Ihre Risikotoleranz und Ihre persönlichen Ziele abzustimmen. Da die Linden Concept GmbH nicht als Vermittler auftritt, ist der große Vorteil im Gegensatz zu ETFs & Co., dass die Linden Concept GmbH im besonderen Maße von dem Erfolg ihres Investments abhängig ist. Eine schöne Verstrickung.Zur Linden Concept GmbHDie Linden Concept GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist beim Amtsgericht Charlottenburg registriert. Die Rechtsform der Firma ist eine GmbH, was jedoch nichts ungewöhnliches ist. Die persönliche Haftung der Geschäftsführer ist in dieser Rechtsform zwar begrenzt, die GmbH schützt Anleger dafür mit erheblichen Kapitalaufbringungs- und Erhaltungsvorschriften. Sämtliche Bekanntmachungen und Veränderungen können im Handelsregister oder dem Amtsgericht Charlottenburg eingesehen werden. Zudem tritt als weitere Haftungsmasse noch die Effecta GmbH hinzu, welche den Anlegern als Haftungsdach der Linden Concept GmbH dient. Letztlich ist noch zu erwähnen, dass das Unternehmen aus Berlin von der BaFin geprüft und zugelassen wurde. Die BaFin schaut sich vor der Zulassung den Gegenstand des Unternehmens, die Mitarbeiter, den Geschäftsplan & Co. an und gibt eine Zulassung erst, wenn alles für die Bundesbehörde passend erscheint, da einer BaFin Zulassung (zu Recht) im Geschäftsverkehr großes Vertrauen entgegengebracht wird.Fazit - für wen lohnt sich ein Investment mit Linden ConceptDie Nutzung der Linden Concept GmbH ist besonders vorteilhaft für Anleger, die ein müheloses Investmenterlebnis wünschen. Sie müssen nicht unzählige Stunden und Ressourcen aufwenden, um zu recherchieren oder ihr Portfolio täglich zu überwachen - sie können sich einfach zurücklehnen und Linden Concept alles erledigen lassen.Doch diesen Vorteil bieten klassische ETFs genauso. Daher eignet sich das Investment mit Linden Concept vor allem für diejenigen, welche das System hinter Linden Concept verstanden haben und schätzen.Pressekontakt:Linden Concept GmbHWeb: lindenconcept.deMail: support@lindenconcept.deOriginal-Content von: LCT I Linden Concept, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168629/5445054