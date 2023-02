Karlsruhe (ots) -Weltweit zeichnet sich der Durchbruch für die umweltfreundliche Technologie ab - Europa droht den Anschluss zu verlieren - Präsentation und Demonstration der Wasserstofftechnologie am 30. Juni 2023 in KarlsruheDer globale Wettlauf um den Wasserstoffmotor ist in vollem Gange. Etablierte Automobil- und Motorenproduzenten aus Japan, Südkorea, China, Indien und den USA arbeiten - neben der Entwicklung von Batterie- und Brennstoffzellenantrieben - mit Hochdruck am CO2 neutralen Wasserstoffmotor. Branchenexperten sprechen bereits von einem "Boom der Wasserstofftechnologie". Ein Durchbruch für den Wasserstoffmotor der Zukunft ist nach Erkenntnissen der Allianz Wasserstoffmotor insbesondere bei Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und weiteren Schweranwendungen nur noch eine Frage von wenigen Jahren. "Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir in Europa nicht den Anschluss verlieren", sagt Dr. Andreas Kufferath, Vorstandsmitglied der Allianz Wasserstoffmotor.Das Muster scheint bekannt. Europa ist seit Jahrzehnten Pionier in vielfältigen Bereichen der Grundlagenforschung und verliert dann bei der industriellen Umsetzung - beispielsweise wie bei Photovoltaik - den Anschluss. Ein ähnliches Schicksal droht nun der Wasserstofftechnologie. "Die Fokussierung der EU- und Bundespolitik auf den batterieelektrischen Antrieb hat deutliche Folgen für den Forschungs- und Industriestandort Deutschland", appelliert Dr. Marco Warth, Vorstandsmitglied der Allianz Wasserstoffmotor. "Wir erleben in vielen Kreisen der Politik eine Verengung der Debatte. Die Notwendigkeit, auch andere Energieträger neben der Elektrizität ins Spiel zu bringen, wird häufig ausgeblendet. Die Welt außerhalb Europas zeichnet hier ein realistischeres Bild," erläutert Dr. Andreas Kufferath.Ein umfassendes Bild über den Stand der Technik bietet am 30. Juni dieses Jahres die Präsentation der Wasserstofftechnologie auf dem Campus des KIT in Karlsruhe. Unter dem Motto "Wasserstoffmotoren LIVE" zeigt die Allianz den Wasserstoffmotor als CO2 neutrale Technologie in Nutzfahrzeugen, Transportern, Generatoren sowie Bau- und Arbeitsmaschinen. Zahlreiche OEMs und Zulieferer demonstrieren erstmals der breiten Öffentlichkeit ihre Innovationen am und um den Wasserstoffmotor.Über die Allianz Wasserstoffmotor: Die im Januar 2022 gegründete Allianz Wasserstoffmotor e. V. vereinigt das Wissen von derzeit knapp 60 namhaften Mitgliedern aus Industrie und Forschung. Der Antrieb aller Mitstreiter speist sich aus dem Bewusstsein und der Überzeugung, dass die Wasserstoff-Technologie einen entscheidenden Beitrag für die CO2 neutrale Mobilität der Zukunft leisten kann. Der Verbund aus Automobilunternehmern, Zulieferern, Ingenieuren verschiedener Spezialisierungen und Forschungsinstituten versteht sich vorrangig als Kommunikationsplattform mit dem Ziel, Erkenntnisse mit der Gesellschaft zu teilen. Fest steht für uns: Dem Wasserstoff gehört die Zukunft. Weitere Informationen auf www.allianz-wasserstoffmotor.dePressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen: Michael Reinmichael.rein@allianz-wasserstoffmotor.deOriginal-Content von: Allianz Wasserstoffmotor e.V, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168587/5445049