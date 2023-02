Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Rosenmontag fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex DAX rund 30 Minuten vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 15.540 Punkte. Seit mehr als zwei Wochen pendelt der Leitindex um die Marke von 15.400 Zählern. Am 9. Februar hatte der DAX dabei den höchsten Stand seit rund einem Jahr erreicht. Die US-Börsen bleiben heute aufgrund eines Feiertages geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im ...

