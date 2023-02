Winsen (ots) -Einmalig! Am 25.2.23 ab 16 Uhr eröffnet in Winsen (Luhe) eine Rollschuhbahn, auf der alles fahren darf, was Rollen hat! Das neue SK8 LAND liefert Euch eine klassische Rollschuhbahn, ein Pumptrack und ein BMX Track!Die neue Funsporthalle ist darauf ausgerichtet, sowohl Freizeitsportlern als auch Profis die Möglichkeit zu geben, unter einem Dach Spaß zu haben oder richtig zu trainieren. Und so greift das SK8 LAND mehrere aktuelle Trends aus dem Freizeit- und Sportbereich auf, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu begeistern. Action pur in der 1500 qm großen Halle der ehemaligen Indoor-Spielarena "Fernando", die Ende 2022 ihre Tore schloss.Warum SK8 LAND? Weil für das Team aus Winsen SK8 das Synonym fürs Skaten jeglicher Art ist. Alles, was Rollen hat, kann von Actionjunkies mit auf die Rollschuhbahn genommen werden - inklusive Pumptrack und BMX-Track! Das neue SK8 LAND kann also für Fun und Freizeit genutzt werden, dient aber auch als Trainingsbereich für Biker, Skateboarder oder Rollerfahrer. Egal, mit welchem Rad man auf die Bahn komm: Ein actionreiches Sporterlebnis ist garantiert! Erlaubt sind unter anderem- Freestyle-Bike- BMX-Rad- Inliner- Rollschuhe- Skateboard- Laufrad- ScooterWas genau ist ein Pumptrack?Der Pumptrack im SK8 LAND ist eine asphaltierte Bahn mit Hügeln und Parcours, auf die Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit allen möglichen Fahrgeräten können. Die ganz Kleinen nehmen einfach ihr Laufrad, die etwas größeren vom Freestyle-Rad, übers Skateboard bis hin zu Inlinern alles, was irgendwie Rollen hat. Ein Helm ist Pflicht, Knie- und Ellenbogenschützer für jeden zusätzlich zu empfehlen.Und wer nicht auf Rollen steht, findet mit Sicherheit seinen Spaß in den anderen Angeboten, wie der LaserTAG-Arena, den sechs Bowlingbahnen oder auf zwei Padel-Courts. Padel whaaat? Padel Tennis! DIE neue Trend-Sportart in Europa und den USA, die Elemente aus Tennis und Squash vereint. Die Regeln sind ähnlich wie im Tennis, allerdings darf, wie im Squash, über Bande gespielt werden.Die neue ARENA SK8 LAND auf einen Blick:- 1.500qm Rollschuhbahn mit Pumptrack und BMX Track- Moderne LaserTAG Arena bis zu 24 Spielern- PADEL- 6 moderne Bowlingbahnen, Billardtisch- Kinderbahnen mit Bumpersystem- Gastronomie, Restaurant, Pizzeria- Sommerterrasse, Biergarten- Eventraum für bis zu 100 Personen- 18 gemütlich neu renovierte Hotelzimmer- Kindergeburtstage, Tagungen, Buffets, Familienfeiern- Über 100 kostenfreie Parkplätze- RauchersalonPressekontakt:Julia Reichejulia.reiche@shape-sport.de04171/7890Original-Content von: Shape Sport GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168242/5445109