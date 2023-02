London (ots/PRNewswire) -Als Leitfaden für Organisationen und IT-Entscheidungsträger skizziert der Trends Report von Insight fünf Technologiethemen, die für 2023 zu beachten sindInsight Enterprises (https://de.insight.com/) (NASDAQ:NSIT), ein Fortune-500-Lösungsintegrator, der Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Reise unterstützt, veröffentlichte heute seinen Trend Report (https://de.insight.com/tr-gateway), der fünf Technologietrends aufzeigt, die Insight-Experten für 2023 auf die Geschäftsstrategie prognostizieren. Der Bericht hebt Themen wie Vereinfachung, Cybersicherheit, Mitarbeiterentwicklung, Automatisierung und KI sowie Superapps als Trends hervor, die für Entscheidungsträger in Unternehmen und IT im Jahr 2023 von entscheidender Bedeutung sein werden.Automatisierung & KIDie jüngste Verbreitung KI-gestützter großer Sprachen verändert die Art und Weise, wie wir im Internet surfen. KI-Automatisierung ist ein wichtiger Trend, der von Insight-Experten hervorgehoben wird, die sich mit den Auswirkungen beschäftigen, die KI auf den Alltag und auf Organisationen haben könnte. Darüber hinaus diskutieren Experten das Potenzial der Automatisierung, um die Benutzererfahrung zu verbessern, und wie Organisationen Automatisierung und menschliche Fähigkeiten in Einklang bringen können. Wir befinden uns in einer neuen Ära der Interpretation von Daten durch den Einsatz innovativer Automatisierung. Insight betrachtet die Entwicklung des Data Warehouse im Jahr 2023 beim Abbau von Datensilos und hebt Datenautomatisierung und Lagerautomatisierung als Schlüsselbereiche des Wachstums für 2023 hervor.CybersecurityDie Komplexität der Cybersicherheit ist ein weiterer Trend, der für 2023 deutlich wird. Experten von Insight richten den Blick auf die zukünftigen Bedrohungen, mit denen eine Organisation konfrontiert ist, und diskutieren über den Aufstieg von Zombie-APIs, Supply-Chain-Sicherheit, Ransomware als Service und darüber, wie sich Organisationen auf diese wachsenden Bedrohungen vorbereiten sollten und können.SuperappsLaut Experten von Insight sind Superapps ein wichtiger Technologietrend, der 2023 berücksichtigt werden muss, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Unternehmensleistung zu verbessern. Obwohl Superapps kein neues Konzept sind, beschreibt der Bericht, wie die Einführung neuer Technologien wie des Metaversums das Potenzial hat, das Aussehen von Superapps in Zukunft zu verändern.VereinfachungInsight prognostiziert die Vereinfachung als zentralen Tech-Trend für 2023 und betrachtet die Bedeutung, die es für Unternehmen hat, funktionsübergreifend zu arbeiten, um Transparenz über Lagerbestände und Kosten zurückzugewinnen. Der Bericht konzentriert sich insbesondere auf IT-Einkauf, Ressourcenbeschaffung, Datenaustausch, Vernetzung und Cybersicherheit und befasst sich damit, wie kollaborative Ansätze in diesen Bereichen und dienstleistungsübergreifend zu einer besseren Entscheidungsfindung, Steuerung und Agilität führen können.MitarbeiterentwicklungEs wird die Bedeutung von Digitalisierung und Technologie für die Bindung und Gewinnung von Talenten diskutiert. Von Bring-Your-Own-Device (BYOD) bis hin zur Neudefinition von Büroräumen - Experten von Insight betrachten die neue Art und Weise, wie Führungskräfte ihre Büroräume betrachten müssen, um Talente anzuziehen und wettbewerbsfähig zu bleiben.Ziel des Trends Report ist es, die Rolle von Insight als führender Lösungsintegrator im IT-Bereich zu nutzen, um IT-Managern und Unternehmensleitern gleichermaßen Orientierung zu bieten.Adrian Gregory, EMEA President bei Insight, kommentiert: "Der Beginn dieses Jahrzehnts hat Unternehmen mit noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert, die zu Veränderungen der Organisationsstrukturen und -prozesse und einem Übergang zur Digitalisierung geführt haben. Unternehmen sehen sich mit einer höheren Inflation, steigenden Energiekosten, globalen Lieferkettenproblemen und immer knapper werdenden Budgets konfrontiert. 2023 wird die Technologie ein wichtiges Tool bei der organisatorischen Entscheidungsfindung bleiben, um letztendlich Fortschritte zu erzielen, innovativ zu sein und bessere Kundenergebnisse zu erzielen.Als DER führende Lösungsintegrator kann Insight Organisationen bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität, die während dieser digitalen Revolution der letzten Jahre entstanden ist, beraten, leiten und lenken, um sicherzustellen, dass Prozesse vereinfacht, Daten intelligenter genutzt und Bedrohungen abgewendet werden. Der IT Trend Report bietet aufschlussreiche Anleitungen zu den Technologien, die 2023 und darüber hinaus als Schlüsselthemen in der Unternehmensstrategie dienen werden, um Organisationen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu unterstützen.Um den Insight Trend Report herunterzuladen und zu lesen, besuchen Sie https://de.insight.com/tr-gateway.Über InsightInsight Enterprises, Inc. ist ein Fortune-500-Lösungsintegrator mit 13.000 Teamkollegen weltweit, der Unternehmen dabei hilft, ihre digitale Reise zu beschleunigen, um ihr Geschäft zu modernisieren und den Wert der Technologie zu maximieren. Wir ermöglichen eine sichere End-to-End-Transformation und erfüllen die Anforderungen unserer Kunden durch ein umfassendes Lösungsportfolio, weitreichende Partnerschaften und 33+ Jahre umfassende IT-Expertise. Wir werden als Forbes World's Best Employer eingestuft und sind als Great Place to Work zertifiziert. Wir verstärken unsere Lösungen und Dienstleistungen mit globalem Maßstab, lokaler Expertise und einem erstklassigen E-Commerce-Erlebnis und realisieren die digitalen Ambitionen unserer Kunden bei jeder Gelegenheit. Entdecken Sie mehr unter www.insight.de (https://de.insight.com/).