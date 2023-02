Berlin (ots) -Eine passendere Location als das exklusive Metropol könnte es für das "Berlinale-Bergfest", co-hosted by Campari, das in diesem Jahr erstmals stattfindet, kaum geben. 1600 Gäste werden am Abend in dem ehemaligen Theaterhaus, das zu den exklusivsten Event- und Konzertlocations der Hauptstadt zählt, erwartet. Von 20 bis 22 Uhr sorgt House-DJ Aljoscha Babel alias Snacks für ein Warm-up der Gäste. Bevor ab 23 Uhr KitKatClub-Resident-DJ Annie O im ehemaligen Theatersaal den Dancefloor übernimmt, wird der zweite Teil des Abends von einer Einlage von lokalen Ballroom-Performer*innen eingeläutet. Die Wurzeln von Ballroom und Voguing liegen in Maskenbällen der Black- und Latinx-LGBTQI+ Szene im Harlem der 1920er Jahre. Inspiriert durch das Modemagazin Vogue und die blühende New Yorker Fashion-Szene, entwickelte sich im Laufe der Zeit eine weltweite Community und einzigartige Performancekunst, welche auch in Deutschland stark vertreten ist.Campari Spritz, der Star des Abends, wird an drei großen Campari Bars serviert, während es außerdem an der Secret-Bar im Campari Experience Room den exklusiv für die diesjährige Berlinale kreierten Drink Red Carpet, gibt. Die Negroni-Variation ist eine Kreation des Barteams der legendären und weltberühmten Mailänder Bar Camparino in Galleria und ein Tribut an das dynamische Berlin - die pulsierende Stadt war Inspiration für den Red Carpet-Drink. Herzstück aller Drinks ist natürlich der ikonisch rote Campari.Besondere Kulissen, Photo-Opportunities mit atemberaubendem Set-up und verschiedenen Licht- und Filminstallationen in der Secret-Campari-Bar und dem Mirror-Cube lassen die Gäste in eine ganz eigene Filmwelt eintauchen. Ein weiteres Highlight ist die Installation eines Director-Chairs, eine Requisite, die auf keinem Filmset fehlen darf und die Gäste im dritten Stock des Metropol erwartet.Campari verbindet eine langjährige Tradition mit der Welt des Kinos und die offizielle Partnerschaft mit der Berlinale ist eine konsequente Weiterführung des Engagements der Marke in diesem Bereich. "Die ersten Tage der Berlinale waren ein voller Erfolg und wir freuen uns über die vielen kreativen Begegnungen in unserer Campari-Bar in der Berlinale Interview Lounge des Grand Hyatt. Heute Abend feiern wir die vielen Kreativen, Filmschaffenden und Filmfans, die dieses Filmfest überhaupt erst möglich machen", so Andrea Neri, Managing Director Campari Group Deutschland.Im Metropol werden nationale und internationale Namen des Filmgeschäfts erwartet, unter ihnen die Schauspieler*innen Susanne Wolff (Sissi und ich), Fan Binging (Green Night), Vicky Krieps (Ingeborg Bachman - Reise in die Wüste), Laura Tonke (Wann wird es endlich wieder so wie es nie war), Langston Uibel (Roter Himmel), Leonard Scheicher (Der vermessene Mensch), Jannik Schümann (Die Mitte der Welt), die Regisseur*innen Frauke Finsterwalder (Sissi und ich), Sonja Heis (Wann wird es endlich wieder so wie es nie war) und der Filmemacher Ilker Çatak (Das Lehrerzimmer).Für weitere Informationen folgen Sie den Social-Media-Kanälen von Campari: @campari.de und @campariofficial.Campari RedPassionwww.campari.comhttps://www.youtube.com/EnjoyCamparihttps://www.facebook.com/Camparihttps://instagram.com/campari.dehttps://instagram.com/campariofficialPressekontakt:Campari Deutschland GmbHErrico LandiPhone: +49 89 210 37-0E-Mail: Errico.landi@campari.comwww.camparigroup.comIML Kommunikation UGIngrid Meyer-Lohrmanningrid@iml-kommunikation.deOriginal-Content von: Campari Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68842/5445154