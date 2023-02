Premstaetten, Österreich (ots) -- Mit der OSLON® Square-Plattform von OSRAM und den OSLON® SSL LEDs hat Revolution Microelectronics das hochmoderne Beleuchtungssystem Avici entwickelt.- Avici basiert auf der OSLON® Square-Plattform und versorgt die 9.200 m² große Anlage von GreenCare Collective in Millbury, Massachusetts, USA.ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, gab heute seine Zusammenarbeit im Bereich Pflanzenbeleuchtung mit Revolution Microelectronics, einem US-amerikanischen Entwickler für kontrollierten landwirtschaftlichen Anbau, bekannt, die auf der OSLON® Square-Plattform und den OSLON® SSL LEDs basiert.OSLON® Square, die hochkompakte Hochleistungs-LED mit überragender Robustheit, hoher Zuverlässigkeit, langer Lebensdauer und sehr geringem Wärmewiderstand, versorgt zusammen mit leistungsstarken OSLON® SSL LEDs "Avici", ein modernes System für Planzenbeleuchtung. Das von Revolution Microelectronics hergestellte System beleuchtet die 9.200 m² große Gartenbauanlage von GreenCare Collective in Millbury, Massachusetts.Mit einer Kombination aus 1W und 2W-LEDs aus dem Pflanzenbeleuchtungs- Portfolio von ams OSRAM nutzt die fortschrittliche Anlage von GreenCare Collective saisonal programmierbare Spektralsteuerungen und neueste Techniken zur Erntesteuerung. Und erschafft damit eine so kontinuierliche Erntemethode, die so effizient ist, dass sie Jahr für Jahr eine zusätzliche Ernte ermöglicht. Dank hoher Lichtausbeute und eines vollständig programmierbaren Spektrums können Erzeuger sich auf die spezifischen Entwicklungen von Phytochemikalien konzentrieren, den Ertrag steigern sowie die Entwicklung von Terpenen verbessern. LEDs von ams OSRAM zeichnen sich durch marktführende Lichtausbeute aus. Die OSLON® Square GH CSSRM5.24 weist einen Strahlungsfluss von 1.068 mW bei 77 % WPE und einen Photonenstrom von 5,83 µmol/s bei einer Lichtausbeute von 4,19 µmol/J bei 700 mA auf. Die Vorteile der Lichtausbeute von ams OSRAM LEDs gegenüber herkömmlichen Hochdruck-Natriumdampflampen machen den Wechsel von quecksilberhaltigen Glühbirnen zu umweltfreundlichen LEDs auch zu einer ethischen und wirtschaftlichen Option.Die innovative Beleuchtung passt zu der fortschrittlichen Pflanzenanbauanlage in Millbury, die mit der hauseigenen Vermehrung von Gewebekulturen und optimiertem Arbeitsablauf, bei dem die Pflanzen auf hocheffiziente mobile Tische umgesetzt werden, beginnt. Ein ausgeklügeltes bedarfsgesteuertes Bewässerungssystem versorgt mehrere verschiedene Stämme mit vierundzwanzig Zonen pro Raum und ermöglicht dank präziser und maßgeschneiderter Dosierung wichtiger Nährstoffe landwirtschaftliche Spitzenprodukte.Das Avici-System wurde für seine innovative Gartenlösung von der International Solid State Lighting Alliance (ISA) in die Top 100 der herausragenden Innovationen des Jahres 2022 aufgenommen.Für weitere Informationen zu Pflanzenbeleuchtung: https://ams-osram.com/de/applications/lighting/agriculture-horticultureFür weitere Informationen zur OSLON® Square-Familie: www.osram.com/os/products/product-promotions/led-for-general-lighting/oslon_square.jspFür weitere Informationen zu OSLON® SSL: https://ots.de/PFhvbNPressekontakt:Media RelationsHilary McGuinnessT +49 151 27670184hilary.mcguinnessfernholz@ams-osram.compress@ams-osram.comams-osram.comOriginal-Content von: ams OSRAM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166622/5445179