An der Börse deutet sich am Montag ein ruhiger Start in die Woche an. Der DAX zeigt sich zur Vorwoche kaum verändert und pendelt mit geringen Ausschlägen um die 15.500-Punkte-Marke. Da an der Wall Street der Handel feiertagsbedingt pausiert, dürfte sich daran im Tagesverlauf auch eher wenig ändern.Vor dem Wochenende hatten wieder aufflammenden Inflationssorgen etwas auf die Kurse gedrückt. Davon ist am Montag allerdings wenig zu spüren. Vielmehr richtet sich der Blick der Anleger bereits wieder ...

