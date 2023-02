München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Einfach mal weg von Zuhause, durchatmen, den Kopf freikriegen, was anderes sehen, ausspannen, was erleben, vielleicht auch Party machen - jeder von uns hat ganz eigene Vorstellungen davon, wie Urlaub sein soll. Natürlich ist Urlaub auch das, was wir selbst draus machen. Und da fängt's oft schon an, schwieriger zu werden. Wo soll's hingehen? Was gibt's da und was sagt überhaupt mein Geldbeutel dazu? Inspiration für Ihren nächsten Urlaub gibt's ab 20. Februar bei RTLZWEI, wenn "Die Holiday Crew" außergewöhnliche Reiseziele in Europa für uns unter die Lupe nimmt, die man so nicht überall findet. Mehr dazu von Mario Hattwig.Sprecher: Von Bayern bis zur Nordsee, von Polen bis nach Dänemark oder auch von Italien bis Frankreich - mit der RTLZWEI Holiday Crew geht's quer durch Europa - an Ziele, die so unterschiedlich sind wie die Testpaare, und alle mit Wow-Faktor.O-Ton 1 (Die Holiday Crew, 10 Sek.): "Das sieht nicht aus wie Deutschland. Das könnte auch Colorado sein." "Ja." "Sowas sieht man nicht alle Tage." "Wir sind im Paradiso angekommen!"Sprecher: Ob nun Hotel oder Künstlerhaus, Strandhaus mit Whirlpool oder Hausboot - nicht nur der erste Eindruck muss überzeugen, zumal der auch ziemlich trügen kann, ...O-Ton 2 (Die Holiday Crew, 8 Sek.): "Ich habe was ganz Besonderes für uns entdeckt. Und der Hammer..." "Aha." "Es ist richtig günstig." "Oh, günstig." "Ja." "Mir schwant Schlimmes."Sprecher: Vor allem kommt es natürlich auf die inneren Werte an.O-Ton 3 (Die Holiday Crew, 16 Sek.): "Also..." "Das ist gemütlich, oder?" "Oh, das ist aber auch... das ist sehr, das gibt auf jeden Fall gut nach." "Als wir dann reinkamen, war ich so erstaunt. Eigentlich fand ich gar keine Worte, wie hübsch und schön das dekoriert und eingerichtet ist." "Oh stark! Jawoll."Sprecher: Selbstverständlich wird auch getestet, was die Umgebung noch zu bieten hat.O-Ton 4 (Die Holiday Crew, 8 Sek.): "Also mein worst case ist natürlich die Langeweile. Und wenn ich im Hotel wäre und nix zu tun habe, dann kann ich sehr sauer werden, zickig..."Sprecher: Zum Glück gibt's überall jede Menge zu erleben, sei es auf Schnitzeljagd mit einem Buggy, bei der Fahrt mit der Draisine, beim Verkosten der hässlichsten Spezialität der Welt oder auch beim Entern der höchsten Schaukel Europas.O-Ton 5 (Die Holiday Crew, 8 Sek.): "Ist schon hoch." "Nö, ist ja wie bei uns auf der Angerkirmes, nur ein bisschen höher." "Ein bisschen?" (Lachen)Sprecher: Am Ende gibt's dann noch ein Fazit von jedem Testpaar, Insider-Tipps inklusive.O-Ton 6 (Die Holiday Crew, 7 Sek.): "Dass es so schön ist, hätte ich mir auch nicht erträumt." "Wir waren beide überglücklich." "Also wer da nicht hingeht, ist selber schuld, wenn man hier in der Gegend ist."Abmoderationsvorschlag: Lust auf Urlaub und noch keinen Plan, wohin? Inspiration für eine unvergessliche Auszeit gibt's bei "Die Holiday Crew: Wir testen Urlaub!" - ab 20. Februar von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEI PROGRAMMKOMMUNIKATIONVerena KöckProgrammkommunikation+49 (0)89 64185-6507verena.koeck@RTL2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5445197