Linz/Frankfurt (ots) -Erfinder emporia kommt aus Österreich und hat bis heute 16 Millionen Smartphones und Tastenhandys für ältere Menschen verkauft.Es war eine kleine Sensation, Ende Februar 2003 in Cannes. Das kleine Linzer Unternehmen emporia Telecom reist zum 3GSM World Congress (heute: MWC in Barcelona) an die Côte d'Azur an. Im Gepäck: Ein kleines Handy mit großen Tasten, Notrufknopf und einem Klingelton, der plärrt wie ein Baby - das weltweit erste Seniorenhandy war geboren.20 Jahre später hat emporia rund 16 Millionen Handys verkauft, aktuell telefonieren drei Millionen Menschen mit einem einfach bedienbaren Smartphone oder Tastenhandy, das in Österreich entwickelt und designt wurde. Zudem wird das Sortiment sukzessive erweitert um Tablets, Watches, Gesundheitsprodukte und Zubehör.Die wichtigsten Parameter damals wie heute: Einfache Menüführung und Bedienbarkeit, gute Lesbarkeit und fein abgestimmte Lautsprecher, große Tasten (beziehungsweise Bedienfelder), Robustheit und ein Notfallknopf für den Fall der Fälle."Noch heute ist jedes Tastenhandy und jedes Smartphone von emporia mit dem patentierten Notfallknopf ausgestattet, denn Sicherheit ist und bleibt ein wichtiges Thema im Alter", sagt Eveline Pupeter, Alleineigentümerin und Geschäftsführerin von emporia Telecom.emporia arbeitet in der Entwicklung eng mit Universitäten und Forschungseinrichtungen wie Cambridge, TU Chemnitz, MIT oder Johannes-Kepler-Universität in Linz zusammen. Zusätzlich betreibt Europas einziger Smartphone-Hersteller intensive Feldforschung bei den Seniorinnen und Senioren und entwickelt gemeinsam mit ihnen die besten Lösungen für einfache Kommunikation. "Auch wenn unsere Telefone einfach in der Handhabung sind, so sind sie technisch dennoch absolut state-of-the-art", verspricht Pupeter.2021 und 2022 wird emporia in Deutschland vom Fachhandel zur Senioren-Smartphone-Marke des Jahres gewählt. Im Sommer dieses Jahres wird emporia das erste 5G-Senioren-Smartphone auf den Markt bringen. Und auch dieses Smartphone wird begleitet werden vom Slogan "Einfach ist das neue smart". Ist dieser Slogan tatsächlich Programm? "Ja!" versichert Eveline Pupeter. "Egal was wir bei emporia erfinden, designen oder produzieren, die einfache Bedienbarkeit hat oberste Priorität. Mein Versprechen lautet: die Zukunft ist einfach."