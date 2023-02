DAX fehlen Impulse! Autobauer starten freundlich.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

DAX® & Co starteten kaum verändert in den Rosenmontag. Zum einen sind die Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche noch nicht wirklich verdaut. Schließlich schüren die US-Daten Spekulationen, dass die maximalen Leitzinssätze möglicherweise höher liegen, als zunächst angenommen und eingepreist. Darüberhinaus sind die US-Börsen heute feiertagsbedingt geschlossen und liefern somit keine Impulse für den DAX®.

Die Deutsche Börse hat entschieden, dass die Aktie der Commerzbank die Linde-Aktie im DAX® ersetzen soll. Die Bank kehrt also nach 4 1/2 Jahren in die erste Liga zurück. Eine große Überraschung war dies jedoch nicht. Dies ist auch am Kurs abzulesen, der in der ersten Handelsstunde deutlich nachgab. Allianz und Mercedes-Benz profitierten von positiven Analystenkommentaren. Die Autobauer BMW, Dr. h.c. F. Porsche und VW präsentierten sich insgesamt in der ersten Handelsstunde freundlich.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.500/15.535/15.560/15.590/15.650 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.250/15.300/15.350/15.420/15.475 Punkte

Der DAX® sprang zu Handelsbeginn kurzzeitig auf 15.530 Punkte. Allerdings blieben dort größere Anschlusskäufe aus. So bröckelten die Kursgewinne im weiteren Verlauf wieder ab und der Index pendelte sich knapp unterhalb der Marke von 15.500 Punkten ein. Zwischen 15.500 und 15.590 Punkten findet der Leitindex inzwischen zahlreiche Widerstandsmarken, die eine Aufwärtsbewegung bremsen könnten. Indizien für eine nachhaltige Erholung gibt es frühestens oberhalb von 15.590 Punkte. Sinkt der Index unter 15.475 Punkte droht eine Konsolidierung bis 15.420 Punkte beziehungsweise 15.350 Punkte.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2023 - 20.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.02.2018 - 20.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7HH * 101,25%** 16.06.2023 Zinssatz: 4,75% p.a.; Barriere: 60%***

*Zeichnungsfrist bis 23.02.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.02.2023; 10:20 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 26,58 15 14.456,269683 14.972,358511 Open End DAX® HC01HP 18,42 20 14.714,349186 15.101,33657 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.02.2023; 10:20 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,33 -15 16.513,270753 15.996,405378 Open End DAX® HC30J6 2,55 -20 16.255,191249 15.868,317697 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.02.2023; 10:20 Uhr

