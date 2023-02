Wuppertal (ots) -Umfangreiche Partnerschaft gestartet - Gemeinsames Credo für Leidenschaft und Weiterentwicklung als Grundlage für Erfolg - Vorwerk-Branding auf Trainingsbekleidung und auf WerbeflächenDie deutsche Frauen-Nationalmannschaft und Vorwerk starten als Partner gemeinsam ins Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft 2023. Das Wuppertaler Familienunternehmen als Europas Nummer 1 im Direktvertrieb und das Team von Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eint die Leidenschaft und die Freude daran, Menschen nachhaltig zu begeistern."Wir begrüßen Vorwerk herzlich als Partner der Frauen-Nationalmannschaft", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co. KG. "Mit einer nunmehr 140-jährigen Tradition und besonders dem ständigen Streben nach Weiterentwicklung passt Vorwerk hervorragend zu uns."Die Kobold-Staubsauger und -Reinigungsgeräte sowie der Thermomix® mit der digitalen Rezeptplattform Cookidoo® sind weltbekannte Produkte, deren Fans eine große internationale Gemeinschaft geworden sind - immer angetrieben durch ihre Leidenschaft für Rezepte, intelligente Haushaltslösungen und Kontakte zu Menschen."Vorwerk steht für Innovation, Qualität und eine starke Community aus Beraterinnen und Beratern, Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie bei der Frauen-Nationalmannschaft entstehen durch enorme Leidenschaft großartige Leistungen. Für uns das perfekte Match", sagt Dr. Thomas Stoffmehl, Vorstandssprecher der Vorwerk SE & Co. KG.Dieser gemeinsame Teamgeist wird künftig unter anderem durch das Vorwerk Logo auf der Trainingskleidung der Nationalmannschaft und auf Werbeflächen deutlich. Auch im Bereich gesunder und ausgewogener Ernährung ist eine Zusammenarbeit geplant.Vorwerk wird bereits am morgigen Dienstag, 21. Februar, beim Testspiel der DFB-Auswahl gegen Schweden in Duisburg als offizieller Partner in Erscheinung treten. Sportlicher Höhepunkt des Jahres wird dann die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland werden.Engagement im Sport und zu sozialen Zwecken hat bei Vorwerk eine lange Tradition - ob in den höchsten Spielklassen oder im Jugendbereich.ÜBER VORWERKDie Vorwerk SE & Co. KG ist ein im Jahre 1883 gegründetes Familienunternehmen. Sitz der Holding ist Wuppertal (Deutschland). Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Als Direktvertriebsunternehmen sucht Vorwerk stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf bank. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,4 Milliarden Euro (2021) und ist in mehr als 60 Ländern aktiv.ÜBER DEN DFBDer Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Vereinigung der Regional- und Landesverbände sowie des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation und Ausübung von Meisterschaftsspielen und Wettbewerben der Spielklassen der Regional- und Landesverbände und der Lizenzligen. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland und ist mit rund sieben Millionen Mitgliedern einer der größten Sportfachverbände der Welt.Als neue 100-prozentige Tochtergesellschaft des DFB e.V. bündelt die DFB GmbH & Co. KG seit dem 1. Januar 2022 die wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder des DFB (u.a. der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und der DFB-Pokalwettbewerbe) inklusive der zugehörigen Vermarktungsaktivitäten. Die DFB GmbH & Co. KG umfasst die fünf Geschäftsbereiche Spielbetrieb, Nationalmannschaften & Akademie, Marketing, Vertrieb & Events, IT & Digitales und Finanzen.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHStefan WatzingerTel.: 069 955264-23E-Mail: s.watzinger@impact.agOriginal-Content von: Vorwerk Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52621/5445258