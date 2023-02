Queen Memorial Sovereign: eine - neuerliche - historische Gedenkmünze mit Wertzuwachspotenzial In England hat die Gedenkmünze an Queen Elisabeth II. mit dem ersten offiziellen Abbild von Charles III. bereits für lange Wartezeiten im Royal Mint Webshop gesorgt. Die Goldvarianten des Sovereigns sind dort bereits fast ausverkauft. In Deutschland ist die Münze online besser erhältlich - zum Beispiel bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...