Eine weitere Handelswoche liegt hinter uns. Beschäftigt hat die wikifolio Trader unter anderem die Bitcoin-Rally. Trotz Verlusten gekauft haben sie Shopify. Entäuscht waren sie hingegen von PayPal. Der Top-Trade der Woche brachte sagenhafte 370 Prozent Performance. Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Coinbase (A) 16.1% Intelligent Invest World Markets 2 Rheinmetall 10.3% Trendfollowing Deutschland 3 TeamViewer 7.2% Goldesel-Investing 4 Airbus 8.3% Selective Global Momentum Stock Picking 5 Riot Blockchain ...

