Mainz (ots) -Dr. Mai Thi Nguyen-Kim und Tommi Schmitt melden sich mit neuen Folgen ihrer Shows "MAITHINK X" und "Studio Schmitt" in ZDFneozurück. Ab Ende Februar widmet sich die Wissenschaftsjournalistin in sechs Ausgaben "MAITHINK X" wieder emotional aufgeladenen Debatten und schafft eine sachliche Gesprächsgrundlage zu Themen wie Nahrungsergänzungsmitteln oder den Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Social Media. Moderator und Podcaster Tommi Schmitt begrüßt ab Anfang März wöchentlich in zwölf neuen Folgen "Studio Schmitt" je eine spannende Persönlichkeit und staunt mit seinem jeweiligen Gast gemeinsam über die Merkwürdigkeiten des Alltags.Wissenschaftsshow "MAITHINK X" hinterfragt die deutsche DrogenpolitikIn der Auftaktsendung von "MAITHINK X - Die Show" (https://www.zdf.de/show/mai-think-x-die-show) knöpft sich die promovierte Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim in ZDFneo am Sonntag, 26. Februar 2023, 22.15 Uhr, Deutschlands irrationale Drogenpolitik vor. Drogen sind verboten, weil sie illegal sind. Oder wie war das noch gleich? "MAITHINK X" untersucht die Mythen hinter Drogenkonsum und hinterfragt die Drogenpolitik der Bundesrepublik. Die unterhaltsame Wissenschaftsshow "MAITHINK X" für Freundinnen und Freunde des kritischen Denkens ist immer sonntags ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar und um 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehen. In "MAITHINK X" erforscht Dr. Mai Thi Nguyen-Kim die kulturelle und politische Landschaft aus ihrem wissenschaftlichen Blickwinkel - mit Tiefe, Ernsthaftigkeit und Humor."Wissenschaft wird in den Medien viel zu oft 'runtergedummt', das machen wir bei 'MAITHINK X' ganz bewusst nicht. Ich freue mich zwar immer, wenn wir das Publikum zwischendrin mal zum Lachen bringen, aber inhaltlich ist es wie immer ein ganz schöner Deep Dive. Es fließt sehr viel Nerdherzblut in diese Sendung und ich freu mich, dass es nach monatelanger Vorbereitung und Recherche jetzt endlich wieder losgeht!", so Mai Thi Nguyen-Kim. Mit "Ask Mai Anything" bietet die Show außerdem regelmäßig ein interaktives Online-Format in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/show/mai-think-x-die-show) und auf Instagram (https://www.instagram.com/maithink/?hl=de): Mai Thi Nguyen-Kim beantwortet exklusiv Fragen, die der Community unter den Nägeln brennen. Nicht nur zu den Themen der Sendung oder den Themenwochen auf Instagram - sondern anything.Felix Lobrecht erstmals zu Gast im "Studio Schmitt"Mit Tommi Schmitt und seiner Personality Show "Studio Schmitt" (https://www.zdf.de/comedy/studio-schmitt) geht es am Donnerstag, 2. März 2023, um 22.15 Uhr, in ZDFneo weiter. In der ersten Folge ist Comedian und Autor Felix Lobrecht zu Gast, der gemeinsam mit Tommi Schmitt wöchentlich im Podcast "Gemischtes Hack" zu hören und erstmal im "Studio Schmitt" zu sehen ist. Weitere Gäste wie Katrin Bauerfeind, Oliver Welke, Torsten Sträter, Esther Sedlaczek und Ingo Zamperoni haben bereits zugesagt. Zu sehen sind die neuen Folgen donnerstags ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek und um 22.15 Uhr in ZDFneo."Ich freue mich auf die neuen Folgen und vor allem darauf, wieder absurd coole Menschen in meiner Show begrüßen zu dürfen. Es sind tolle Namen dabei, wie wir Highperformer sagen. Dass wir in dieser, gerade medial, schnelllebigen Zeit in der kommenden Staffel die 60. Folge knacken, macht mich wirklich stolz", so Tommi Schmitt. Im "Studio Schmitt" herrscht eine unaufgeregte Atmosphäre, sodass im Gespräch oft neue Beobachtungen und Aspekte zum Vorschein kommen - genau wie spannende Facetten von Tommi und seinen Gästen. Studiospiele, Einspieler oder Musikeinlagen - mal ernst, mal albern - machen die Show komplett. So lernt das Publikum die Gäste auch in unterhalten Studioaktionen und Spielen besser kennen. Auf dem Instagramkanal (https://www.instagram.com/studioschmitt/?hl=de) der Show werden die Zuschauerinnen und Zuschauer regelmäßig mit weiteren Inhalten versorgt.Zweiteilige Doku "MaiBrain - Reise ins Gehirn" im ZDFMai Thi Nguyen-Kim ist außerdem in einer zweiteiligen Dokumentation aus der Reihe "Terra X" im ZDF sonntags ab 19. März, 19.30 Uhr, zu sehen: In "MaiBrain - Reise ins Gehirn" zeigt die Chemikerin, warum die Erforschung des Gehirns so herausfordernd ist und was sich in der aktuellen Hirnforschung tut. Sie begibt sich auf Zeitreisen in die Geschichte der Hirnforschung, begegnet berühmten Philosophen und Wissenschaftlern wie Platon oder Sigmund Freud. Gespielt werden die großen Denker von Comedian Michael Kessler.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16293.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "MAITHINK X - Die Show" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maithinkx) (nach Login), Pressefotos zu "Studio Schmitt" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/studioschmitt) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm Presseportal finden Sie ergänzend:- die Pressemappe zu "Terra X: MaiBrain - Reise ins Gehirn" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/maibrain-reise-ins-gehirn)"MAITHINK X - Die Show" auf Instagram (https://www.instagram.com/maithink/?hl=de)"Studio Schmitt" auf Instagram (https://instagram.com/studioschmitt)Hier finden Sie "MAITHINK X - Die Show" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/show/mai-think-x-die-show).Hier finden Sie"Studio Schmitt" in der ZDFmediathek. (https://www.zdf.de/comedy/studio-schmitt)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5445351