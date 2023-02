Mainz (ots) -Dreiteilige Doku über die Brandkatastrophe von Ludwigshafen 2008 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/feuerkinder-oder-dreiteilige-dokuserie/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNDk3/1) am 20.2.2023 / Film im SWR Fernsehen am 22.2. um 20:15 Uhr / Reportage "Mensch Leute" am 27.2. um 18:15 UhrAm Fastnachtssonntag 2008 verliert Kamil Kaplan bei einem Hausbrand seine Frau, zwei seiner Töchter, seine Mutter sowie vier weitere Familienmitglieder. Die Ludwigshafener Brandkatastrophe verursacht unendlichen Schmerz und eine internationale Staatsaffäre. Aber sie markiert auch den Beginn einer tiefen Freundschaft. "Feuerkinder - Über Leben nach der Katastrophe" erzählt die Geschichte der Menschen hinter den Schlagzeilen. Die dreiteilige Doku ist ab heute, 20.2.2023, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/feuerkinder-oder-dreiteilige-dokuserie/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNDk3/1) verfügbar, der Fernsehfilm ist zu sehen am 22.2. um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen, die Reportage "Mensch Leute" zeigt "Das Feuerkind: Nach der Feuerkatastrophe von Ludwigshafen" am 27.2. um 18:15 Uhr im SWR Fernsehen.Dreiteilige Doku über die Brandkatastrophe von LudwigshafenDie Dokureihe rekonstruiert den Tag der Katastrophe und die komplizierten Ermittlungen danach. Sie durchleuchtet die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven. Es kommen Opfer, Ermittler, Einsatzkräfte, Staatsanwaltschaft und Politiker zu Wort. Die Interviews mit den Protagonist:innen werden mit Archivmaterial sowie neu gedrehten Sequenzen zu einer spannungsvollen Chronologie montiert, unterstützt durch eine Timeline. Besonderen Anteil nimmt die Doku an der Beziehung zwischen Kamil Kaplan und Uwe Reuber. Wie gehen die zwei Männer über die Jahre mit dem Trauma um, wie hat es ihre Freundschaft gefestigt, wie ihre Beziehungen zu Familie und Freunden beeinflusst? "Feuerkinder" ist eine intensive Erzählung von Verlust und Trauer, aber auch von großer Freundschaft und Zuversicht und einem mutigen Neuanfang.Familientragödie und StaatsaffäreAm 3. Februar 2008 kommt es in Ludwigshafen zur Katastrophe: In kürzester Zeit brennt ein Mehrfamilienhaus lichterloh. Kamil Kaplan lässt seinen sieben Monate alten Neffen Onur aus dem dritten Stock in die Arme des Polizisten Uwe Reuber fallen. Der Säugling überlebt. Neun Personen aber sterben im Flammeninferno - darunter Kamils Frau, zwei seiner Töchter sowie seine Mutter. In den Tagen nach dem Brand machen Gerüchte über einen fremdenfeindlichen Anschlag die Runde, denn alle Opfer sind türkischstämmig. Bald treten die persönlichen Schicksale in den Hintergrund: Aus der Familientragödie wird eine Staatsaffäre, die international Wellen schlägt. Auch wenn ein fremdenfeindlicher Anschlag schnell ausgeschlossen wird, bleibt die Frage nach der Brandursache offen - bis heute.Produktion"Feuerkinder - Über Leben nach der Katastrophe" ist eine Produktion der Autorenkombinat TV-Produktion Mainz im Auftrag des SWR. Die Autor:innen sind Gülseren Sengezer und Ekki Wetzel, ausführender Produzent ist Daniel Beißmann, Produktionsleitung hat Diana Keienburg. Die SWR Redaktion liegt bei Jürgen Flettner und Thomas Niemietz. Ab 20. Februar 2023 ist die dreiteilige Doku à 45 Minuten in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/feuerkinder-oder-dreiteilige-dokuserie/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNDk3/1) abrufbar, der 90-minütige Fernsehfilm wird am 22. Februar 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Die Reportage "Mensch Leute: Das Feuerkind - Nach der Feuerkatastrophe von Ludwigshafen" ist am 27. Februar 2023 um 18:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/doku-feuerkinder-ardmediathek-2023Pressekontakt:Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5445367