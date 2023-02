Das Währungspaar EUR/USD geriet am Freitag zunächst kräftig unter Druck und sackte im Tagestief bis auf 1,061 USD ab. Damit fiel das Währungspaar auch unter den wichtigen 50er-EMA im Bereich von 1,067 USD. In der Folge konnte sich EUR/USD aber wieder erholen und mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper bei 1,068 USD aus dem Handel gehen. Diese bullische Tageskerze wird am heutigen Montag bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...