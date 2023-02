Der DAX geriet am Freitag zunächst unter Druck und eröffnete direkt mit einem Gap-down bei 15.372 Punkten. In der Folge sackte der DAX im Tagestief bis 15.300 Punkte ab, konnte sich dann aber doch wieder erholen und erneut ansteigen. Dabei konnte der DAX auch den wichtigen 10er-EMA bei 15.420 Punkten zurückerobern und 15.482 Punkten aus dem Handel gehen. Dazu mit einer bullischen Tageskerze. Diese bullische Tageskerze wird im aktuellen Handel am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...