Heute im gabb: Um 12:22 liegt der ATX TR mit -0.23 Prozent im Minus bei 7363 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 11.39% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +7.00% auf 110 Euro, dahinter Warimpex mit +6.06% auf 0.7 Euro und S Immo mit +2.30% auf 15.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15495 ( -0.23%, Ultimo 2022: 13923, 11.29% ytd). - Einschätzung zu DO & CO, News zu Andritz, Valneva, Kontron, Research zu Palfinger, voestalpine etc.- AT&S in der aktuellen Marktkonsolidierung mit bester Formkurve- Nachlese: Bawag, Sunrise Capital, Raimund Haberl und Wolfgang Matejka, Aufsteigerin Julia Reilinger- Reingehört bei A1 Telekom Austria- Unser Robot sagt: Frequentis, Telekom Austria, Amag und weitere Aktien auffällig; Norbert Haslacher führt den 4. Tag im ...

