Unterföhring (ots) -Das Feedback war intensiv. Berührend. Und massiv. Deswegen hat sich SAT.1 entschieden, das Doku-Event "Endlich frei! Das SAT.1-Event zum Weltfrauentag" am Dienstag, 7. März, in der Prime Time zu zeigen. Ursprünglich hatte der Sender das Programm für 22:15 Uhr angekündigt.SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Das Feedback auf ein Family & Friends-Screening der Filme aus 'Endlich frei!' war so intensiv und berührend, dass wir das Programm unbedingt in der Prime Time zeigen müssen. Wir müssen alles tun, damit viele Frauen Mut durch diese Doku bekommen."Was ist "Endlich frei! Das SAT.1-Event zum Weltfrauentag"?Sie haben häusliche Gewalt erlebt. Sie haben häusliche Gewalt überlebt. Sarah, Ellie* und Laura* verfilmen in "Endlich frei!" ihre bestürzenden Geschichten - und machen gleichzeitig mit ihnen Mut. Die drei Frauen zeigen, wie sie sich aus der Gewaltbeziehung zu ihrem Ex-Freund, Ex-Mann oder Stiefvater freikämpfen konnten. Sie berichten von ersten brutalen "Ausrutschern", Todesdrohungen und erzählen im offenen Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen davon, wie sie es geschafft haben, aus der Gewaltspirale auszubrechen und sich selbst zu retten.SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Mit dem Doku-Event 'Endlich frei!' zeigt SAT.1 zum Weltfrauentag ein Programm, das auf besondere Weise Mut macht: Ellie*, Sarah und Laura* erzählen als Regisseurinnen in sehr persönlichen Filmen ihren Weg aus der häuslichen Gewalt dokumentarisch nach. In 'Endlich frei!' zeigen sie selbstbestimmt, wie sie sich aus ihren dramatischen Notsituationen befreien konnten."Moderatorin Marlene Lufen: "Sarah, Ellie* und Laura* haben in ihren Beziehungen Angst um ihr Leben gehabt. Wer aus einer solchen Beziehung ausbricht, hat vor allem unfassbaren Mut! Diese Frauen verfilmen ihre eigene Geschichte und dokumentieren ihren Neuanfang. Das hat mich umgehauen zu sehen. Der Film macht anderen Mut, denn er zeigt, dass man aus der Gewaltspirale entkommen kann."SAT.1 zeigt das wichtige Doku-Event "Endlich frei!" am Vorabend des Weltfrauentags 2023, am Dienstag, 7. März 2023, um 20:15 Uhr.Produziert wird "Endlich frei! Das SAT.1-Event zum Weltfrauentag" von FANDANGO.Das Hilfetelefon: Ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben, gibt es unter der Telefonnummer: 08000 116 016 und www.hilfetelefon.de. Auch Angehörige, Freund:innen und Fachkräfte können sich anonym und kostenfrei an das Hilfetelefon wenden.*Namen von der Redaktion geändert