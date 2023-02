Sartorius hat detaillierte Ergebnisse für 2022 veröffentlicht. Wie im letzten Bericht von AlsterResearch zur Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen (26. Januar 2023) beschrieben, waren die Ergebnisse solide und lagen über den Annahmen für das vierte Quartal. Die Experten von AlsterResearch zeigten sich jedoch etwas enttäuscht über die Herabstufung des Ausblicks für 2025. Sie erkennen an, dass Sartorius ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit einer hervorragenden Marktposition und innovativen Produkten bleibt. Allerdings erwartet Sartorius nach den außergewöhnlich starken Jahren der Vergangenheit eine Normalisierung der Nachfrage und rechnet mit weiteren Rückgängen im COVID-19-Geschäft, was die Einschätzung von AlsterResearch bestätigt, dass die Zeiten hoher zweistelliger Wachstumsraten vorbei sind. Die Anpassung der Prognose für 2025 nur um die Inflation bei stabilen Margen deutet darauf hin, dass das Management auch von einer höheren Kostenbasis ausgeht, die nicht weitergegeben werden kann. Hinzu kommt, dass die Unsicherheiten aufgrund der globalen politischen und wirtschaftlichen Gesamtsituation hoch bleiben. Die Experten von AlsterResearch bleiben daher vorsichtig und lassen die endgültigen Zahlen in ihr Modell einfließen. Unter Berücksichtigung einiger Finetuning-Änderungen bekräftigt AlsterResearch das SELL-Rating mit einem leicht veränderten Kursziel von EUR 320,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Sartorius%20AG





