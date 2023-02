Die Mission der Fed scheint noch nicht erfüllt. Was folgt daraus für die Zinspolitik und was unternimmt die EZB? Und wie ist es um die weltweite Konjunktur bestellt? Die Münchner Sicherheitskonferenz hat ein weiteres Mal gezeigt: Das Verhältnis zwischen USA und China scheint auf einem neuen Tiefpunkt zu stehen, die USA warnen China vor Waffenlieferungen an Russland, es herrscht ein frostiger Ton. Der Markt scheint sich aber eher an dem wieder anspringenden Wirtschaftsmotor China zu orientieren. Marc Schattenberg, Volkswirt und Arbeitsmarktexperte bei Deutsche Bank Research, erklärt im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe, was von China erwartet wird und warum der Blick auf die Arbeitsmarktdaten in den USA für mehr zinspolitisches Aufsehen sorgt als bei uns. Mehr dazu im Video.