Lenzing ist eine Partnerschaft mit NFW (Natural Fiber Welding Inc.) eingegangen, in deren Rahmen Fasern der Marke Tencel als Trägeroption für die patentierte pflanzenbasierte Technologie Mirum® von NFW eingesetzt werden. Die Lederalternative Mirum® x Tencel wird auf der internationalen Ledermesse Lineapelle, die vom 21. bis 23. Februar 2023 in Mailand, Italien, stattfindet, erstmals vorgestellt werden.

