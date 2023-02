Die "China-Tesla" schaltet einen Gang hoch bei seiner entscheidenden Expansion in den Westen. Buffett-Partner Munger hat einen Favoriten im großen E-Auto-Duell.Kann BYD in Europa an seinen Höhenflug im Heimatmarkt anknüpfen? Die Chinesen versuchen es: Wie nun gemeldet wird, werden zwei weitere Händlernetzwerke hinzugefügt. So vertreibt künftig die Motor Distributors Ltd die chinesischen Elektroautos in Irland und RSA will sich neben Norwegen um den Verkauf in Finnland und Island kümmern.BYD startete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...