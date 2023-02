Berlin (ots) -Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) wird voraussichtlich am Dienstag die Versetzung des langjährigen Staatssekretärs Torsten Akmann (SPD) in den einstweiligen Ruhestand bekanntgeben.Das erfuhr rbb24 Recherche aus Senatskreisen. Dem Vernehmen nach soll die Trennung in gegenseitigem Einvernehmen vollzogen werden. Aus Senatskreisen war weiter zu erfahren, dass es zwischen der Senatorin und ihrem Staatssekretär zuletzt inhaltliche Unstimmigkeiten zum geplanten Rettungsdienstgesetz gegeben haben soll.Des Weiteren habe die Senatorin nach den verpatzten Wahlen im September 2021 ihr Ressort deutlich enger geführt als ihr Vorgänger Andreas Geisel (SPD). Auch dies soll zu Unstimmigkeiten zwischen Iris Spranger und Torsten Akmann geführt haben, hieß es weiter.Pressekontakt:rbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30350Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: rbb24recherche@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5445465