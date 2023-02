DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bundesbank erwartet Zweitrundeneffekte auf Preise

Die Deutsche Bundesbank erwartet, dass Zweitrundeneffekte dazu beitragen werden, den Zeitraum hoher Inflationsraten zu verlängern. "In den jüngsten Tarifabschlüssen sind die Auswirkungen der hohen Preissteigerungsraten bereits klar erkennbar", schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht. "Spürbare Zweitrundeneffekte auf die Preise sind absehbar. Sie tragen dazu bei, dass die Inflationsrate über einen längeren Zeitraum deutlich über dem mittelfristigen Ziel von 2 Prozent für den Euroraum bleiben wird."

DIW rechnet mit zunehmenden Wachstumsverlusten

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat angesichts des Ukraine-Krieges vor weiter steigenden Kosten für die deutsche Wirtschaft und hohen Wachstumsverlusten gewarnt. "Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Explosion der Energiekosten hat Deutschland im Jahr 2022 knapp 2,5 Prozent oder 100 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung gekostet. Diese Kosten werden in den kommenden Jahren weiter wachsen", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher der Rheinischen Post.

Scholz reist zu Treffen mit Modi nach Indien

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Wochenende nach Indien reisen, um Gespräche mit der dortigen Regierung und mit Wirtschaftsvertretern zu führen. Scholz werde am Freitag, den 24. Februar, abends zu einem Staatsbesuch nach Indien aufbrechen. "Am Wochenende stehen die Städte Neu-Delhi und Bangalore auf dem Reiseplan", kündigte Hebestreit an. Scholz werde von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation und Pressevertretern begleitet.

Klingbeil unterstützt Forderung nach Erhöhung des Verteidigungsetats

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil stellt sich anders als die Co-Vorsitzende Saskia Esken hinter die Forderung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach mehr Geld für die Bundeswehr. "Meine Unterstützung hat das", sagte Klingbeil den Sendern RTL und ntv. Er verwies dabei auf das Nato-Ziel, 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung einzusetzen: "Jetzt wird das umgesetzt", sagte er. Auch der Bundestag habe sich zur Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels bekannt habe. "Wir gehen jetzt in die Haushaltsverhandlung für die nächsten Jahre", sagte dazu Klingbeil.

Kühnert deutet mögliche Ausnahme von Schuldenbremse an

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich angesichts des Streits in der Ampel-Koalition um den Etat 2024 dafür ausgesprochen "dass wir die haushälterischen Spielräume erweitern". Ohne direkt eine Ausnahme von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse zu fordern, verwies Kühnert in den Sendern RTL und ntv darauf, dass die aktuelle Lage besondere Lösungen erfordere. "Wenn wir das auflisten, was wir machen wollen als Koalition und untereinander schreiben und auf der anderen Seite sehen, was wir vereinbart haben, dass wir die haushälterischen Spielregeln des Grundgesetzes einhalten - Schuldenbremse - dann kommt beides nicht zusammen und das werden wir auflösen müssen", sagte Kühnert.

FDP schließt Steuererhöhungen kategorisch aus

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat angesichts des Streits um den Haushalt der Bundesregierung erneut Steuererhöhungen kategorisch ausgeschlossen. "Egal, worüber wir reden - am Ende des Tages muss klar sein: Steuererhöhungen wird es nicht geben. Mehrbelastungen für Betriebe, für Menschen in unserem Land wird es mit der FDP nicht geben", sagte er am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin" der ARD. Er wies zudem Vorwürfe zurück, die FDP bevorzuge eigene Projekte wie die Aktienrente. Die FDP sei in der Ampel kompromissbereit, es müssten aber bestimmte Projekte noch einmal priorisiert werden.

Ökostromverbände fordern neues, flexibleres Strommarktdesign

Vor der Auftaktsitzung der Plattform Klimaneutrales Stromsystem in Berlin haben die Interessenvertretungen der erneuerbaren Energien ein flexibles neues Stromsystem gefordert, das den Bedürfnissen der meist dezentral angelegen Ökostromanlagen besser gerecht wird und die Schwächen des aktuellen Systems beseitigt. Nötig sei ein zügiger Reformprozess, um das künftig vollständig auf erneuerbaren Energien beruhende Energiesystem konsequent aufzubauen und abzusichern, wie der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar), der Bundesverband Windenergie (BWE) und die Bioenergieverbände im Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) in einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten.

Habeck: Plan zur Änderung des deutschen Strommarktdesigns in 2023

Deutschland will in diesem Jahr weitgehend seine Vorbereitungen für eine Reform des Strommarktdesigns abschließen, um das System auf die geplante vollständige Umstellung auf Ökostrom einzustellen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte, dass wesentliche Ergebnisse bereits in einem Sommerbericht präsentiert würden. Prämisse für diese Arbeiten am "Herz-Rhythmus-System" der Energiewende sind laut Habeck dabei die Versorgungssicherheit mit Strom zu jeder Tages- und Nachtzeit, Bezahlbarkeit von Strom für Privatverbraucher und Unternehmen, das Erreichen der Klimaneutralität und des 1,5 Grad-Ziels sowie die europäische Integration.

Scholz nimmt Freitag an G7-Videokonferenz zur Ukraine teil

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) werden am Freitag, den 24. Februar, aus Anlass des Jahrestages des Beginns des Ukraine-Kriegs ein virtuelles Treffen abhalten, an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnimmt. Das gab Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Zu der Videokonferenz eingeladen habe der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida, der gegenwärtig den G7-Vorsitz führt.

Biden besucht Kiew zum ersten Mal seit Russlands Invasion

US-Präsident Joe Biden ist überraschend zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Kurz vor dem einjährigen Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine traf Biden den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. In einer gemeinsamen Rede mit Selenskyj sprach er über die Hartnäckigkeit des ukrainischen Widerstands, während der Krieg in sein zweites Jahr geht, und erinnerte daran, dass die internationale Gemeinschaft anfangs befürchtete, Kiew würde angesichts der russischen Invasion vom 24. Februar fallen. "Ein Jahr später steht Kiew. Und die Ukraine steht. Die Demokratie steht", sagte Biden.

Ukrainischer Außenminister Kuleba drängt EU zu Munitionslieferung

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die Europäische Union zur Lieferung von Munition an sein Land gedrängt. In einem ersten Schritt könnten "die EU-Mitgliedstaaten eine Million Geschütze vom Kaliber 155 mm an die Ukraine liefern", schrieb Kuleba im Vorfeld des Treffens der EU-Außenminister auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Zum Jahrestag des russischen Angriffs am Freitag wird eine neue Offensive befürchtet. Kuleba dankte Estland für den Vorschlag, die Munition im Rahmen der EU gemeinsam zu beschaffen. "Wir unterstützen diese Initiative ausdrücklich und drängen auf ihre Umsetzung", betonte der ukrainische Chefdiplomat.

EU nennt chinesische Waffenlieferungen an Russland "rote Linie"

Nach den USA hat auch die Europäische Union China vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Damit wäre "eine rote Linie" überschritten, sagte der EU-Chefdiplomat Josep Borrell am Rande des Außenministertreffens in Brüssel. Dies habe er auch dem hochrangigen chinesischen Außenpolitiker Wang Yi deutlich gemacht. Dieser habe ihm versichert, China habe "keine Absicht, dies zu tun". Schweden, das in diesem Halbjahr den Vorsitz im EU-Ministerrat innehat, drohte China im Fall von Waffenlieferungen an Russland mit "Konsequenzen". Der schwedische Außenminister Tobias Billström sagte in Brüssel, seine Botschaft an Peking sei klar: "Keine Waffen an Russland, unter keinen Umständen und von keinem Land." Die EU stehe dabei an der Seite der USA.

Asselborn warnt China vor Waffenlieferungen an Russland

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat China vor möglichen Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine würde dieser Schritt "eine Wende, und nicht zum Guten", bedeuten, wie Asselborn im Deutschlandfunk sagte. "Wenn das geschähe und es würden Waffen geliefert an Russland, die eingesetzt werden in der Ukraine, wäre es eine dramatische Wende. Das hätte Konsequenzen auf unsere ganzen Beziehungen selbstverständlich mit China." Die Europäische Union (EU) sähe sich dann gezwungen, Sanktionen gegen China zu verhängen, wie Asselborn sagte.

China bestreitet Pläne für Waffenlieferungen an Russland

China hat Aussagen der USA über mögliche Waffenlieferungen Pekings an Russland scharf zurückgewiesen. Washington verbreite "Falschinformationen", sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin. Peking werde "keine Fingerzeige der USA auf die chinesisch-russischen Beziehungen" akzeptieren. US-Außenminister Antony Blinken hatte gesagt, Washington sei in Sorge, dass China "die Bereitstellung tödlicher Unterstützung" für Moskau im Ukraine-Krieg erwäge. Es seien "die USA und nicht China, die ständig Waffen auf das Schlachtfeld schicken", sagte Wang daraufhin.

