Nachlese Podcast Freitag Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3956/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: S5/05: Julia Reilinger (15.02.23) - In Folge S4/02 geht es um den Februar-Verfallstag und Respekt für die Bawag, die es in mancher Hinsicht leichter als die Erste Group und die RBI hat. Monatlicher Zertifikate Plausch zum Verfallstag: https://audio-cd.at/page/podcast/3955/ - Martin Foussek ist Verwaltungsrat der Simpel SA, einer Luxemburger Fondsmanagement, die sich auf Produkte für Privatanleger spezialisiert hat und in Deutschland und Österreich unter Sunrise bekannt ist. Wir sprechen über die Sunrise-Story, die Mitte der Zehnerjahre im Duett mit Langzeitwegbegleiter Thomas Niss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...