Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3966/. Spotify: https://open.spotify.com/episode/1QzYm0FmucejYAsFoTmjVf Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/03 geht es um Do&Co auf All-time-High-Niveau, um spannende News und 600 Mio. rund um den Immobilienentwickler 6B47, der Investoren sucht. Weiters gibt es News zu Andritz, Valneva, Kontron und Research zu Palfinger, voestalpine. Und: Ich trauere um Jens Tschebull, er hatte mich Quereinsteiger beim WirtschaftsBlatt seinerzeit immer wieder gecoacht und mir u.a. folgendes attestiert: "Sie können zwar überhaupt ...

