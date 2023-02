Die TUI-Aktie kämpft weiterhin mit der 2-Euro-Marke. Nachdem diese psychologisch wichtige Schwelle am vergangenen Donnerstag erneut nach unten durchbrochen wurde, lässt die Rückeroberung auf sich warten. Der Reiseveranstalter arbeitet derweil an der geplanten Kapitalerhöhung (DER AKTIONÄR berichtete) und hat weitere Banken zur Abwicklung ins Boot geholt, wie Bloomberg berichtet. Das Reiseunternehmen hat Citigroup und UniCredit in die erste Reihe der Banken aufgenommen, die an der Transaktion arbeiten, ...

