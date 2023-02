Wochenausblick EUR/USD: ifo-Index, Fed-Mitschriften und BIP-Daten im Fokus

In der neuen Handelswoche dürften Anleger dies- und jenseits des Atlantiks die kommenden Wirtschaftsindikatoren nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen. Insbesondere die sogenannten FOMC-Protokolle versprechen neue Hinweise. Denn die Ausgestaltung der zukünftigen US-Geldpolitik dürfte nach wie vor über Wohl und Wehe der Börsen entscheiden. Das Währungspaar EUR/USD notiert am Montagmorgen bei 1,068 Dollar und damit unverändert im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstags. Einkaufsmanager und ZEW-Index könnten sich weiter aufhellen - FOMC-Minutes voraus Neben Einkaufsmanagern (10:00 Uhr) für das verarbeitende Gewerbe dürften Börsianer hierzulande am Dienstag auf die ZEW-Umfrage (11:00 Uhr) blicken, welche sich weiter aufhellen könnten.

Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Veröffentlichung (20:00 Uhr) der sogenannten Fed-Mitschriften, welche üblicherweise zwei Wochen nach der Sitzung veröffentlicht werden. Anleger versprechen sich neue Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik. Der vielerorts beachtete ifo-index (10:00 Uhr) sieht eine Verbesserung gegenüber dem Vormonat vor (90,20 vs. 90,90 Punkte). Bruttoinlandsprodukt könnte dies- und jenseits des Atlantiks schrumpfen Am Donnerstag gilt der Blick dem sogenannten US-Bruttoinlandsprodukt, welches im letzten Viertel des vergangenen Jahres weniger stark gewaschen sein könnte als im vorherigen Quartal (3,2 vs. 2,9 Prozent).

Sollte die Wirtschaftsleistung an Schwung verloren haben, dürften gleichzeitig die schwelenden Rezessionssorgen wieder an Dynamik hinzugewinnen. Auf das deutsche Pendant blicken Anleger am Freitag, wenn die finalen Daten zum BIP publik werden. Erwartet wird, dass die deutsche Wirtschaft in Q4 2022 um 1,1 Prozent gewachsen ist und damit weniger stark als zuvor (1,4 Prozent). Unter dem Strich dürften die Fragezeichen in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik in den USA bestehen bleiben. Auch wenn die US-Notenbank zuletzt immer wieder weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hat, bleibt die Hoffnung bestehen, dass die nach wie vor rückläufige Teuerung den geldpolitischen Gegenwind drosselt. UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO24 Steht man auf der Verkäuferseite (Put) (z.B. ISIN: DE000A22XL36) und meint, dass der EUR/USD in Zukunft fällt, könnten Turbozertifikate von IG mit einer Knock-out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 0,95 Dollar interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Call) (ISIN: z.B. DE000A22SFJ1) hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-out-Level unterhalb von 1,10 Dollar im Blick behalten. Möchten Sie selbst den EUR/USD handeln? Entscheiden Sie sich ob Sie sich long oder short positionieren möchten und eröffnen Sie Ihr eigenes CFD-Handelskonto oder üben Sie das Trading mit unserem CFD-Demokonto.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

