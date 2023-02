Bochum (ots) -Julia Greb ist Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin für Pferde und unterstützt in dieser Funktion Pferdebesitzer dabei, das Wohlbefinden ihrer Tiere besser zu verstehen und deren gesundheitliche Probleme selbst zu verbessern. Zusätzlich unterstützt sie auch andere Tiertherapeuten auf dem Weg zum eigenen Business. Was es braucht, um ein erfolgreiches Business in der Tiertherapie aufzubauen, hat Julia Greb im Folgenden verraten.Die Liebe zum Tier ist für viele mehr als nur ein Hobby. Nicht selten wird darum auch der Wunsch, mit diesen zu arbeiten, immer präsenter. Ein Weg, diesen Traum zu realisieren, ist die Arbeit als Tiertherapeut. Sich in diesem Bereich ein erfolgreiches Business aufzubauen, ist jedoch nicht immer ganz einfach, weiß auch Julia Greb. "Das liegt aber nicht am mangelnden Bedarf", erklärt sie. "Allein in Deutschland gibt es über zehn Millionen Hunde, über zwei Millionen Pferde, zahllose Katzen und andere Haustiere. Viele dieser Tiere brauchen therapeutische Hilfe bei körperlichen oder mentalen Problemen, die ein Tierarzt nicht auffangen kann." Die Expertin ist selbst im Bereich der Tiertherapie tätig und kennt die Herausforderungen der Branche damit genau. Sie weiß auch, dass es vielen angehenden Tiertherapeuten schlicht an der richtigen Herangehensweise fehlt. Mit ihrem Business-Coaching führt Julia Greb Interessierte, die therapeutisch mit Tieren arbeiten, zum Erfolg. Welche Schritte notwendig sind, um aus der Leidenschaft einen erfolgreichen Hauptberuf zu machen, hat die erfahrene Expertin in vier Tipps zusammengefasst.Schritt 1: Die Ursache des Problems verstehen und umdenkenUm in der Tiertherapie erfolgreich sein zu können, gilt es zunächst zu verstehen, warum viele Tiertherapeuten Probleme damit haben, ihr Business erfolgreich aufzubauen. Der Grund dafür liegt mitunter in der Tatsache, dass viele Therapeuten versuchen, ihre Tätigkeit neben ihrem Hauptberuf auszuüben. Die Folge sind Stress und eine mentale Unsicherheit hinsichtlich der Preisgestaltung. Hinzu kommt der nicht realistische Wunsch, seine Tiertherapeutik mit dem Hauptjob vereinen zu wollen. Wer wirklich in diesem Bereich erfolgreich sein will, muss verstehen, dass sich dieses Business nicht nebenbei erfolgreich betreiben lässt, sondern die gesamte Aufmerksamkeit der Tiertherapeuten verlangt. Wer das verinnerlicht und beginnt, umzudenken, macht den ersten Schritt in Richtung Erfolg!Schritt 2: Eine klare Struktur entwerfenEin weiteres Problem auf dem Weg zum erfolgreichen Business in der Tiertherapeutik besteht in der fehlenden Struktur bereits vor der Selbstständigkeit. Statt einfach zu starten, muss eine solide Basis geschaffen werden. Hierzu zählen auch eine sichere Gründungssituation, Gewerbeanmeldungen, Buchhaltung, Steuer und Versicherungsthemen. Wer sich hier entsprechend aufstellt und klaren Strukturen folgt, schafft eine mentale Sicherheit, die es erlaubt, sich voll und ganz auf den Businessaufbau zu fokussieren.Schritt 3: Das richtige Mindset verinnerlichenUm erfolgreich in seine Selbstständigkeit zu starten, gilt es außerdem das richtige Mindset zu verinnerlichen. Viele Tiertherapeuten befürchten, sie könnten nicht genügend Kunden generieren. Stattdessen sollten sie von Beginn an ihren Erfolg als möglich betrachten und entsprechend handeln. Schließlich gilt: Mit Fokus, Fleiß, Disziplin und einem strukturierten Businessplan steht dem Erfolg meist nichts im Wege. Diesen Glaubenssatz müssen angehende Selbstständige verinnerlichen und die Mindset-Arbeit als ständigen Begleiter ihres Business betrachten.Schritt 4: Sichtbarkeit und Networking erarbeitenWas früher mit Mund-zu-Mund-Propaganda funktionierte, findet heute überwiegend über die sozialen Netzwerke statt. Um sein Business erfolgreich zu etablieren und Kunden zu generieren, gilt es daher gezielt Marketing auf den relevanten Plattformen zu betreiben. Dabei geht es nicht einfach darum, bezahlte Werbung zu schalten, sondern auch darum, in den Wissensaustausch zu kommen und Kontakte zu pflegen. Wer stetig dazulernt, neue Methoden teilt und diskutiert, erarbeitet sich nicht nur Sichtbarkeit, sondern zeigt, dass er für sein Thema brennt und positioniert sich so auch automatisch als Experte.Dazu zählt auch der Austausch mit anderen Tiertherapeuten über ihre praktischen Erfahrungen. Nur, wer sich selbst Mentoren sucht und sich ständig fortbildet, wird selbst für andere zum Mentor. Dadurch bauen Kunden Vertrauen auf und buchen nicht irgendeinen Tiertherapeuten, sondern den Tiertherapeuten, den sie von Social-Media-Portalen kennen - und dort von ihnen überzeugt wurden.Sie wollen als Tiertherapeut hauptberuflich durchstarten, Ihr Business erfolgreich aufbauen und sich dabei von einer erfahrenen Expertin begleiten lassen? Melden Sie sich jetzt bei Julia Greb (http://jg-horsemanagement.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Julia Grebhttps://pferdereha-greb.de/greb.coaching@gmail.comPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Julia Greb, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161827/5445485