Wie berichtet, hat DO & CO vergangenen Freitag starke Zahlen vorgelegt. Das laufende Geschäftsjahr ist das mit Abstand umsatzstärkste der Unternehmenshistorie. Im Conference Call für Analysten und Investoren gewährte das Management einen Einblick, wie sich auch in Zukunft ein Umsatzwachstum einstellen wird. Zum einen wurden seit Anfang des Jahres (Q4 für DO & CO) weitere Preiserhöhungen vorgenommen. Auch der Flugverkehr wird weiter zunehmen - laut IATA ist davon auszugehen, dass sich der Flugverkehr in diesem Jahr von 70 Prozent von Vor-Corona in 2022 auf ca. 87 Prozent erhöhen wird. Des weiteren gibt es laut DO & CO auch die Möglichkeit anorganisch zu wachsen. Hier wird einmal mehr die Lufthansa-Tochter LSG erwähnt, bei der es zu ...

