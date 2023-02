Lieferungen in großen Stückzahlen an Systemintegratoren in Frankreich und erstmals auch nach Taiwan läuten das neue Jahr ein. Enapters CEO Just-Schmidt blick positiv auf die vergangen Wochen und rechnet auch in diesem Jahr mit einer hohen Nachfrage.Enapter kann sich weiterhin über eine große Nachfrage nach seinen Anion-Austausch-Membran (AEM) Elektrolyseuren freuen. Unternehmensangaben zufolge ist das Jahr 2023 gut angelaufen. Bereits 135 Elektrolyseure der neuesten Produktgeneration EL 4.0 lieferte Enapter aus. Vor allem in Frankreich sei das Interesse groß. Der Hersteller von Elektroniksystemen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...