Vaduz (ots) -Am 17. Februar 2023 trafen Regierungschef-Stellvertreterin und Innenministerin Sabine Monauni und der österreichische Bundesminister für Inneres Gerhard Karner für ein Arbeitsgespräch sowie die Unterzeichnung von zwei Abkommen in Wien zusammen.Im Zentrum der Gespräche standen Themen wie die Schengen-Zusammenarbeit, der Migrationspakt, die Auswirkungen der Ukraine-Krise, insbesondere mit Blick auf die Flüchtlingssituation sowie der Aktionsplan zwischen Österreich und der Schweiz zur Verhinderung der irregulären Migration.Im Anschluss an den fachlichen Austausch unterzeichneten Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Bundesminister Gerhard Karner die Vereinbarung zwischen Österreich und Liechtenstein betreffend die flugpolizeiliche Zusammenarbeit sowie die Vereinbarung zum Austausch von Deckkennzeichen.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100903095