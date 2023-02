DO & CO hat heute insgesamt 58.289 neue Aktien aus der bedingten Kapitalerhöhung an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen ausgegeben. Es wurden für Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von insgesamt für 4,7 Mio. Euro wirksame Wandlungserklärungen abgegeben. Durch diese Ausgabe von neuen Aktien hat sich die Anzahl der Aktien der Gesellschaft auf 9.802.289 Stück und das Grundkapital der Gesellschaft auf 19.604.578 Euro erhöht. Der Gesamtnennbetrag der verbleibenden Wandelschuldverschreibungen beläuft sich auf 95,3 Mio. Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...