R-LOGITECH finalisiert derzeit die Finanzierungsbedingungen mit Investorenkonsortium und beruft vorsorglich Gläubigerversammlung ein, um Laufzeit der Anleihe 2018/23 um bis zu 3 Monate zu verlängern



Monaco, 20. Februar 2023 - Die R-LOGITECH-Gruppe, beraten von der Investmentbank Perella Weinberg Partners (PWP), ist derzeit in finalen Vertragsverhandlungen mit einem Investorenkonsortium für die Ablösung von besicherten Darlehen auf Tochterebene der Gruppe und für zusätzliche Mittel für die bevorstehende Fälligkeit der Schuldverschreibungen (2018/2023). Die Gruppe und PWP gehen davon aus, dass dieser Prozess innerhalb der nächsten vier Wochen abgeschlossen wird.



Aus Vorsichtsgründen bittet R-LOGITECH die Anleihegläubiger um eine Laufzeitverlängerung der Schuldverschreibungen um bis zu drei Monate, wobei R-LOGITECH während dieser zusätzlichen Frist jederzeit Zahlungen leisten kann.



Zum Zweck dieser Änderungen ist eine Beschlussfassung der Anleihegläubiger erforderlich. Deshalb fordert R-LOGITECH alle Anleihegläubiger gemäß den Anleihebedingungen (§ 13 (c)) zu einer Abstimmung ohne Versammlung nach Maßgabe der Bestimmungen des § 18 des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz ("SchVG")) auf. Die vollständige Einladung wird heute im Bundesanzeiger und auf der Webseite von R-LOGITECH unter www.r-logitech.com in der Rubrik "Investor Area/Gläubigerabstimmung Anleihe 2018/2023" abrufbar sein.



