Der Dax kommt zu Beginn der Handelswoche nur schwer in Tritt. Aktuell fällt es ihm schwer, die Aufwärtsbewegung entscheidend anzukurbeln und einen Vorstoß in Richtung 15.650 Punkte zu lancieren. Ein gewisses Maß der Zurückhaltung dürfte in dem Umstand begründet sein, dass am heutigen Montag (20.02.) in den USA die Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen bleiben und dem Dax somit ein wenig die Orientierung fehlt. Etwas mehr Orientierung könnten ...

