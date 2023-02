Wie ist der DAX zum Start in die neue Woche charttechnisch aufgestellt und wie wirkt sich die Wiederaufnahme der Commerzbank in den DAX aus? Salah Bouhmidi, Head of Markets bei IG, blickt auf das technische Bild bei DAX und S&P 500, außerdem wirft er eine Blick auf den Commerzbank-Chart und den Chart von ASML. Was die technische Analyse dabei verrät, darüber spricht der Charttechnik-Experte im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.