Die starke Neujahrsrallye könnte in wenigen Tagen ihr abruptes Ende finden. Wie Morgan-Stanley-Analyst Mike Wilson vergleicht Charttechnikexperte Stefan Klotter die Lage an den Märkten mit Bergsteigen in der Todeszone.

Laut Klotter ist dieses Quartal ein Abverkaufsquartal und der März gehört dazu. Fest macht unser Charttechnik-Experte das an Frühindikatoren. Er nahm sich die Chartverläufe von mehreren Aktien wie die von Nvidia, Tesla, Google, Apple und Microsoft oder auch den S&P-500-Index zur Brust. Dabei entdeckte er interessante Analogien, die für eine Trendwende an den Aktienmärkten sprechen.

Die besten Trades geht man kurz vor dem Ausbruch ein. Egal ob long oder short.

Moderation: Lucas Choque, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion