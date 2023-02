Berlin (ots) -Seit einem Jahr wütet der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der weit über 100.000 Menschen das Leben kostete und Millionen zu Flüchtlingen machte. WELT setzt am Freitag, 24. Februar 2023, in Nachrichten und Sondersendungen einen Programm-Schwerpunkt:Anlässlich des Jahrestages des Kriegsbeginns zeigt der Sender eine "WELT TALK"-Sonderausgabe aus dem Studio des Axel-Springer-Neubaus: Ab 15.00 Uhr diskutiert TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard mit Sahra Wagenknecht (Die Linke), Anton Hofreiter (B90/Die Grünen), Roderich Kiesewetter (CDU) und Sarah Pagung (Russland-Expertin) diese Fragen: Wie hat der Krieg die Welt verändert? Sollte Deutschland noch mehr für die Ukraine tun? Besteht Hoffnung auf Frieden? Live in den Talk zugeschaltet werden der Stellvertretende Außenminister der Ukraine Andrij Melnyk und Russland-Korrespondent Christoph Wanner.Ab 20.05 Uhr sendet WELT in Deutscher Erstausstrahlung die Reportage "Blutvergießen im Herzen Europas - ein Jahr Ukraine-Krieg" (https://www.presseportal.de/pm/13399/5417035) von Chefreporter Steffen Schwarzkopf, der für seine Ukraine-Berichterstattung für den Deutschen Fernsehpreis 2022 nominiert wurde. Ab 22.05 Uhr zeigt der Sender die Dokumentation "Mariupol - Auslöschung einer Stadt".Ein Jahr Ukraine-Krieg am Freitag, 24. Februar 2023, auf WELT:Ab 15.00 Uhr eine Sonderausgabe von "WELT TALK" mit Sahra Wagenknecht (Die Linke), Andrij Melnyk (Stv. Außenminister der Ukraine), Anton Hofreiter (B90/Grüne), Roderich Kiesewetter (CDU) und Sarah Pagung (Russland-Expertin)Ab 20.05 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung die Reportage "Blutvergießen im Herzen Europas - ein Jahr Ukraine-Krieg" (https://www.presseportal.de/pm/13399/5417035) von Chefreporter Steffen Schwarzkopf mit Chefmoderatorin Tatjana Ohm, Reporter Max Hermes und Russland-Korrespondent Christoph Wanner.Ab 22.05 Uhr die Dokumentation "Mariupol - Auslöschung einer Stadt"Alle Sendungen sind nach Ausstrahlung auf welt.de in der Mediathek (https://www.welt.de/mediathek/), auf YouTube und in der WELT Nachrichtensender TV-App zum Streamen verfügbar.Pressekontakt:Solveig Zillysolveig.zilly@welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5445673