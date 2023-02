Die UBM Development AG rechnet auf Basis der aktuell vorliegenden Zahlen mit einem Gewinn vor Steuern von 30 bis 31 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2022. "Angesichts des andauernden Stillstandes am Transaktionsmarkt ist das zwar ein respektables Ergebnis, liegt aber hinter den Erwartungen von 38 bis 42 Mio. Euro", so das Unternehmen. Hauptverantwortlich dafür seien Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen und Übergaben, mit denen bis zum Jahresende 2022 gerechnet worden sei, so UBM in einer Mitteilung. "Leider ist es uns im dritten von Krisen geprägten Jahr nicht gelungen, an die Ergebnisse der vorangegangenen beiden Jahre anzuschließen", sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler. Zum 31.12.2022 verfügt UBM über 324 Mio. Euro an liquiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...